Tenía la idea de escribir sobre Muerto de Santa María pero lo fui dejando. En verdad me parecía una crueldad. El Puerto de Santa María es una ciudad maravillosa, con un término urbano dotado de tanto que nos admira. Además de ser una ciudad histórica y poseer una geografía privilegiada, hemos visto siempre con sana envidia sus playas, sus zonas de recreo, sus magníficas urbanizaciones, su infraestructura industrial, turística, su plaza de toros… Que a tanto y tan bueno fuera tildado de Muerto era un ingenio fallido porque, de serlo, sería una desgracia que nos afectaría como ciudad vecina, como comarca, como provincia. Y ya digo, en eso estaba cuando un vídeo de una trifulca violenta en su salón municipal de plenos, nada menos, entró en las redes sociales, o sea, en todo el mundo, convirtiendo la ciudad en la lista de ciudades con violencia política. Que uno de los protagonistas fuera, además, David de la Encina había hecho que muchos que conocemos al socialista portuense nos extrañáramos sobremanera. De la Encina es persona extremadamente educada, sensata, tranquila. Nos costaba trabajo que hubieran logrado el resorte que todos tenemos, aun muy escondido, y que un día inopinadamente salta. ¿Qué pasa en esta ciudad a la que han diagnosticada de Muerto y que desde el otro día bien pudiera haber sido rebautizada como Tuerto de Santa María, si en el rifirrafe le hubieran metido un dedo en el ojo a alguien. Qué está pasando aquí. Miro mi casa y veo que el concejal andalucista despechado que es Fran Romero eleva el tono, no el timbre, de sus críticas pero todo va por su camino. Además que Conrado es el teniente de alcalde imperturbable y sereno, un auténtico muro del gobierno de coalición socialista/ciudadanos. No todos son así, no todas, pero hasta el momento San Fernando ni está muerta ni tuerta. Todo va por un tendido y la preocupación de los partidos es la decisión de designar un candidato o candidata que logre una representación suficiente para evitar la mayoría absoluta de Patricia Cavada Montañés, no esta violencia larvada de El Puerto de Santa María, que ha saltado en prime time causando estupor en la ciudad, la provincia y por donde fue llevándolo internet. Como no tenemos problemas, le añadimos esto. Porque, de verdad, ¿en qué beneficia a la ciudad y a la democracia de la ciudad este zamarreo, esta actitud, ese codazo en la costillas de alguno? Queremos pensar que en la Isla nunca ocurrirá algo así pero igual estarían persuadidos en la ciudad de Rafael Alberti, la ciudad del colegio de Jesuitas en donde estudió el premio Nobel Juan Ramón Jiménez y tantos otros. Y ocurrió. Qué difícil es cuando todo cae, no caer también. ¿Será verdad?