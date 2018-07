Un Trofeo para la nostalgia

La degradación del Trofeo Ramón de Carranza (por favor, no omitan el Ramón pese a los deseos del gobierno municipal) no es asunto reciente por mucho que durante los últimos días el club amarillo esté sirviendo de cierto cachondeo por sus evidentes problemas para completar el cartel de la edición correspondiente al ya cercanísimo mes de agosto. Su proceso de depauperación se prolonga desde hace muchísimo tiempo y es algo que resulta inevitable en una época en la que, por numerosas características actuales del mundillo del fútbol, montar un cartel atractivo con cuatro equipos en fechas veraniegas se antoja labor tanto o más complicada que la de conformar una plantilla que casi garantice el ascenso a Primera División. En casi todos los lugares ya se dieron cuenta que no merecía la pena seguir organizando cuadrangulares en pleno estío, pero aquí se continúa optando por no evolucionar, por mantenerse en los mismos registros de las décadas en que apenas surgían problemas para contar con cuatro equipazos de tomo y lomo, ya fueran nacionales o extranjeros. Esto ha variado como de la mañana a la noche y eso, o algo que se le asemeje mínimamente, es ya IMPOSIBLE. Pero aquí nadie se atreve a coger el toro por los cuernos y efectuar un cambio radical que sirva para dejar de dañar el nombre del Trofeo Ramón de Carranza y su riquísimo historial. El porvenir más razonable para el Trofeo pasa por la celebración de un partido único que coincida con la presentación del Cádiz delante de su afición, precisamente el único aliciente que conserva desde hace la tira de años la cita balompédica del verano gaditano. Solo falta que aparezca el valiente que dé el paso adelante, sea Manuel Vizcaíno o alguno de sus sucesores en la presidencia. No cabe el miedo a las críticas de los nostálgicos, que seguro las habría en abundancia. Ese es el futuro, pero el futuro deja de ser futuro cuando se hace presente. Creo que ya es hora.