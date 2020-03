El Tribunal Supremo queda en evidencia con el IRPH

Primero fue con la sentencia de la retroactividad de la clausula suelo, que Europa tumbó totalmente diciendo que los bancos tenían que devolverlo todo y no solo una parte. Y ayer Europa le volvió a enmendar la plana al Tribunal Supremo, diciendo que el IRPH es abusivo si se demuestra que no se explicó en condiciones al cliente antes de firmar su hipoteca (control de transparencia). Y dando la razón en definitiva, primero a la Comisión Europea, que decía que la clausula de IRPH puede anularse si no se contrató con transparencia, y luego al Abogado General Spuznar que dictaminó a favor de la nulidad por abusiva del IRPH, y finalmente a los dos prestigiosos magistrados del Tribunal Supremo que hicieron un voto particular de la sentencia, los ínclitos Javier Orduña y Francisco Javier Arroyo Fiestas cuyo criterio, como pasó con la Sentencia de la suelo, Europa siempre pone en valor y reconoce su valía y prestigio reputacional frente al resto de sus compañeros de la Sala Primera del Supremo.

En España tenemos magistrados muy solventes que ya han dado la razón a los consumidores en algunas ocasiones. Es una pena que la solución final siempre tenga que venir de Europa. La justicia europea insta a sustituir el IRPH por otro índice legal -el Euríbor, por ejemplo, aunque no lo cita- si el Tribunal español determina caso por caso que efectivamente el IRPH se comercializó de forma abusiva. Y lo dice muy clarito: "los tribunales españoles deberán asegurarse que el carácter claro y comprensible de las cláusulas de contrato de prestamos hipotecarios que establezca la aplicación de un tipo de interés variable basado en el Índice de Referencia de las Cajas de Ahorro". La Gran Sala de Luxemburgo añade: "si llegaran a la conclusión que dichas clausulas son abusivas, podrán sustituirlas por un índice legal aplicable de manera supletoria para proteger a los consumidores", dice de las consecuencias especialmente perjudiciales que conllevaría anular la hipoteca.

De esta forma, y haciendo suyas las conclusiones que había emitido el Abogado General del TJUE, el polaco Spuznar el pasado mes de noviembre, la justicia europea deja en manos de los juzgados españoles evaluar caso por caso, hipoteca por hipoteca, si hubo abusividad o no a la hora de referenciar cada crédito al IRPH. Para demostrarlo será muy importante pedir al banco que aporte la llamada "tabla histórica" de evolución del IRPH de los últimos 10 años, que siempre subía y preguntarles si eso se lo enseñaron o no a los clientes antes de firmar la hipoteca. Además, la noticia es buenísima para los consumidores por la enorme desventaja del IRPH respecto al Euríbor: en estos momentos el IRPH ronda el 1.81% mientras que el Euribor esta en torno al -0.25%, lo que supone para el consumidor que tenga el IRPH en lugar del Euribor, un coste superior de entre 18.000 y 21.000 euros por hipoteca, según cálculos del Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Barcelona, que es el que introdujo esta cuestión comunitaria ante el TJUE.

Cabe recordar que el TJUE no valora la legalidad del IRPH sino si su aplicación fue abusiva o transparente hacia los clientes. Este índice se popularizó en el 2008 cuando el Euribor estaba en máximos, debido a su escasa oscilación. Sin embargo, durante la crisis mientras el Euribor comenzó a bajar en picado, el IRPH se mantuvo estable. Muchas voces autorizadas definen el IRPH como "manipulable", porque de acuerdo con su formula de cálculo, cuanto mas prestamos se conceden, mas se incrementan el tipo de interés.

Esta noticia es la mas importante del año para los consumidores y para su cartera, ya que se estima, que va a tener una repercusión de entre 15.000 y 44.000 mil millones que tendrá que devolver la banca a más de un millón y medio de afectados. Traducido, para una hipoteca media de 150.000 euros. si se elimina el IRPH supondrá una bajada del recibo mensual en torno a 200 euros/mes de media ¿Qué si lo va a notar la gente en su economía diaria? Por supuesto…un montón. Ahora bien, el que quiera eliminarlo tendrá que pleitear, como con la cláusula suelo, ¡pero ahora sí que merece la pena!