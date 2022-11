Trato o rezo

Si algo hemos aprendido en la vida, es que las verdades absolutas nos llevan al fanatismo, que la defensa chovinista es un atraso, que la interculturalidad es enriquecimiento, y que los casposos pensamientos siempre son malos. Partiendo de esta base, el odio, el fanatismo, la capullería y el odio son salsas de esta vida de verdades absolutas en donde, para algunos, el gris no existe, y así, desde un prisma acorde con las fechas, se pierden las formas. NO por eso, las personas normales ven poco problema, y son capaces de aceptar que, en los tiempos que corren, a los niños les atraen más las cabalgatas que los tedeums interminables; que a los jóvenes se les puede disfrazar, pero es casi imposible llevarlos al cementerio; y que, indudablemente, a la población adulta se la puede comprometer con salir a la calle si hay eventos, pero difícilmente acudirán a la llamada del rezo del santo rosario. Sin embargo, de momento, nadie ha prohibido el acudir a las muestras de respeto a los fieles difuntos, de momento, la asistencia a la santa misa es un derecho, como lo es cualquier manifestación religiosa. Y aunque a muchos les pese, los concejales de fiestas no se nombran para reparar bache, o gastarse el presupuesto en hacerle la competencia a Cáritas. Ello nos puede llevar a la sorpresa de un Facebook cargador de críticas hacia el fomento de la fiesta pagana e importada, siendo sorprendente que los que más vociferan no son los casposos fascistas o fachitas, sino los liberadores de las políticas que sonríen con agrado la quema de iglesias. Sorprenden las críticas de quienes afean cabalgatas y eventos paganos, los mismos que critican el adorno de puestos en el mercado, y viacrucis al cementerio, y es que, hemos llegado al punto de que, la gente normal, la de a pie, nos preguntamos si tanto odio es sano, ni todo es malo, ni todo es bueno, pero la vida sigue, y sin embargo hay gente empeñada en mantenernos en una continua lucha innecesaria, sorprendiendo que incluso gente que parece normal se dedique a la crítica por la crítica. Verdaderamente vamos teniendo claro que finalmente acabaremos por destruirnos consumidos por un odio fomentado por la política, el mundo, sinceramente, es mas sencillo, y el mestizaje y la mezcla cultural es algo mas normal de lo que parece.