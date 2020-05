Trapos sucios

Podría decirles que estoy limpiando una taza de plata heredada de no sé quién y que el trapo sucio, porque quise, lo tiré a la calle. Nadie, en su sano juicio, hace eso. Sería una acción abominable. Quien viera ese gesto me preguntaría si no puedo guardarlo en casa hasta la hora de llevarlo a los contenedores.

Cuando abro el Diario de Cádiz y leo la denuncia de Ecologistas en Acción por culpa de los vertidos ilegales de escombros procedentes del desescombro de la Residencia de Tiempo Libre de Cádiz, me ha dado la sensación de que, en El Puerto somos ese trapo viejo, negro y sucio que algún miserable necesita para que algún lugar brille en perjuicio de otro.

Parece imposible, pero me pregunto si será que el Ayuntamiento de Cádiz no controla sus residuos…

Entiendo que la Junta de Andalucía paralice la obra porque ─ copio al pie de la letra─ la empresa encargada de la gestión de los residuos que genera esta obra carece de los permisos oportunos para realizar el vertido de los escombros en El Puerto de Santa María.

Suponemos que urge a la empresa constructora acabar rápido para dar prosperidad a la Tacita. Si yo fuera algún responsable de la obra que ejecuta la Residencia de Tiempo Libre, me moriría de vergüenza. Por la pésima gestión de los residuos y porque al publicarse ese desastre, se pone en entredicho mi eficacia.

No denuncian los ecologistas un camión despistado, sino cientos. Presuponemos la clara intención de no llegar hasta los vertederos autorizados porque están más lejos o porque aprendieron que en esta ciudad, a veces, nos ponemos vendas en los ojos para no ver.

Los portuenses agradecemos a Ecologistas en Acción su denuncia, a la Junta de Andalucía, que haya detenido esta acción abominable y al Diario de Cádiz, su valentía al permitir la publicación.

Nosotros lo entendemos todo, pero ahora necesitamos que nos comuniquen quiénes, cómo y cuándo van a limpiarlo. Porque no nos gustaría que fuera nuestro municipio con nuestros impuestos, claro.

Hasta ahí, creo que estaremos de acuerdo la mayoría de los lectores.