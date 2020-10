En un momento en el que nos reclaman y nos ruegan que paguemos con tarjeta en los establecimientos para evitar la circulación de dinero físico por causa del Covid nos encontramos que un servicio público como el de los catamaranes de la Bahía no te dejan abonar de manera telemática si el importe no supera los 10 euros. Contradicción pura. En Renfe los trenes de cercanías no tienen billetes para niños y cuando ves lo que te cuesta ir a El Puerto y volver a una familia tipo de dos progenitores y dos niños piensas que la próxima vez te vas en el vehículo privado. A nuestros políticos se les llena la boca de que hay que fomentar los servicios de transporte público y después encuentras obstáculos para hacer un uso más frecuente de los mismos. Y ya no entramos en la frecuencia de los autobuses urbanos de Cádiz, donde te puede salir barba esperando uno a determinadas horas del día en las líneas secundarias.