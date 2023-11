En la Isla, ínsulo de leones, finales de octubre y noviembre eran meses de difuntos. El Tenorio se representaba en el teatro de las Cortes, o en alguna compañía de las llamadas de aficionados, se interpretaba o se leía, en los micrófonos de la emisora, o en la Salle. Al Tenorio se le adjetivaba como "el inmortal Tenorio" y llegó a ser tan clásico como los toros, la bata de cola o el botijo, Camarón, el Chato, los museos… Las representaciones de noviembre, constituían un fenómeno folklórico, una reminiscencia entre las perdidas cenas necrológicas, de origen celta, que se celebraban in illo tempore en camposantos e iglesias, y el juego de la seducción diabólica del Don Juan, al que salva una virgen muerta, aparición inmortal en esta tierra de María Santísima, que se debate moralmente entre hetairas y santas, entre putas y puras, como en la obra el Esclavo del Demonio, de Antonio Mira de Amescua, formando parte de una nuestra teología, algo fantástica y muy asaz heterodoxa. Y ahora, que Dios sólo es procesión y no iglesia de oraciones, es Halloween, el que busca tradicionar la ínsula en el mayor emporio de la muerte y las sombras.

En la Isla de entonces éramos muy dados a las ánimas, a prolongar el día del Cerro con otra salida al campo en noviembre -druídico siempre- comiendo castañas y piñones, manzanas y membrillos que en la isla eran también los arrabales o las compuertas y vueltas de afuera de los esteros, las güertafueras de toda la vida, o asistiendo al oficio de difuntos oficiado en el Cementerio, donde canta la Coral de mi mujer, Logar de la Puente.

Por eso nos choca Hallowen, que deviene de la expresión inglesa All Hallow's Eve, -la víspera de Todos los Santos- que ya aparece viciada por fantasmas sangrientos, malas películas americanas y sangre gore a tuti plen, y por el mercantilismo zarvaje de las grandes firmas comerciales, tan distantes de aquella Isla de noviembres neutros.

Entonces en el ínsulo teníamos nuestros fantasmas, Luis Berenguer los usó dentro de su novela La Espuma Juega en la Orilla y Pepe Hurtado publicó una vez en el Mirador de San Fernando, la foto del fantasma del Patio de Cambiazo, que logró agotar dos ediciones consecutivas del semanario aquel que ya perdimos.

Pero yo prefiero al Tenorio, que declamado dice: Quede aquí/ el Universo notorio/ que, pues me abre el purgatorio/ un punto de penitencia/ es el Dios de la clemencia/ el Dios de Don Juan Tenorio. Que, ahora que caigo, con los ataques constantes a la Iglesia y a las creencias, explica mejor que lo hayan quitado de en medio, porque Tirso, con sus dudas del libre albedrío, ya molestaba a los tridentinos fehacientes. ¿Por dónde tengo que entrar? Ven y te diré por dónde. Gloria al alma, mi bien, dais/Esa voluntad te obligue/ y si no, Dios te castigue…Cuan largo me lo fiais…