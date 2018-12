Trabajar con más de 80

El informe de la ciudad y de sus habitantes, realizado por Servicios Sociales, y el programa de 67 medidas que propone para el remedio de la situación, reflejan una situación tan grave y caótica que parecen pocas y también pocos los 19 objetivos a cumplir hasta 2022. Vean si no lo que dice el informe: Cádiz es "una ciudad asistencialista, conformista, costumbrista y excesivamente ocupada en eventos lúdicos", que padece "una constante incapacidad para generar trabajo", donde la demanda de empleo "se concentra en pocas empresas". En cuanto al gaditano, que este tiene los mismos defectos que la ciudad en que nació, a lo que hay que añadir que existe un 24% de la población, sin ningún tipo de estudios o con estudios primarios incompletos, donde la idea reinante es que la educación "no sirve para nada". Para qué seguir. Sin embargo los servicios sociales que se ocupan de ese gaditano, flojo inculto y carnavalero deben funcionar muy bien, porque, dice el informe, se viene mucha gente de San Fernando porque sabe "que aquí te dan el préstamo" y que en Cádiz "no te cortan la luz ni el agua".

Diario de Cádiz, una institución que ha cumplido 150 años en la ciudad, dedica cuatro páginas a esta información, que servirá de ilustración a empresarios e inversores para decidir donde crean puestos de trabajo y establecen su negocio. No sé quién se ha vuelto loco con esta información; seguro, que yo que la comento.

El servicio está a cargo de la concejal Ana Fernandez, que pide más personal, mejoras laborales, la conversión de los interinos en fijos, espacios de atención más acogedores y un largo etcétera. Se espera conseguir todo esto en 2022.

Yo no estoy de acuerdo con esta visión negativa. Conozco en Cádiz a mucha gente que se mata a trabajar, que se ha formado y educado cuanto ha podido y es que, a veces, tanta asistencia genera aquellos personajes del carnaval: "los flojos de Cádiz". Pero en Cádiz, algunos, con más de 80 años, siguen trabajando.