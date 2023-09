No sé si, ustedes lectores, se han fijado que ahora los veranos no son nada sin los festivales de música. Esto va por modas y nos recuerda a cuando se construyeron palacios de congresos en todos los pueblos y ciudades; todos querían tener el suyo propio. No sabían para que los querían, pero no podían ser menos que el vecino. Ahora hay algunas de estas instalaciones que han quedado como salas de conferencias y alguna otras cosas. Es la fiebre modernista veraniega que ha entrado por el camino de la música. Se anuncian festivales por todas las ciudades y pueblos veraniegos como única diversión de la temporada. No es que esté mal apostar por la música de sol y playa, pero hay que diversificar el ocio quizás en menor cantidad pero con más calidad.

Y ya que estamos en la cola del verano, si el clima no dice lo contrario, hay que referirse a las incomodidades que están provocando en las ciudades la llamada de visitantes, y no visitantes, que provocan aglomeraciones y molestias. Ahora las ciudades que son importantes en el turismo ya están buscando el orden. Después de llevar años haciendo políticas de atracción de visitantes, ahora se hace un llamamiento a favor de un turismo ordenado, culto, relajado, no fiestero y que se dedique a gastar dinero, que se dice. En definitiva se está apostando por un visitante culto y adinerado que no llenen las ciudades pero que dejen el mismo capital.

San Fernando es una de las ciudades que han apostado por un turismo de divertimento. La Ciudad de los Eventos se le denomina ahora después de haber pasado por La Isla del Sur, la Ciudad de los Deportes, la Ciudad del Comercio y otras más que ahora no recuerdo. Lo cierto es que el cambio experimentado por la ciudad es indiscutible, cuando se pone el sol veraniego el centro de la ciudad está al completo. Y eso es dinero, y molestias, que entra en la ciudad a través de una hostelería que ha hecho el agosto y que debería cuidar un poco y un mucho su calidad. No todo el trabajo lo tiene que hacer el gobierno municipal, los empresarios se tienen que esforzar por tener unas prestaciones a la altura del esfuerzo que hace la administración, y también el usuario: solamente hace falta viajar un poco para comparar.

Y al turismo cultural tiene que acercarse la ciudad. Las fiestas no deben ser incompatibles con esa apuesta por la vía cultural del programa socialista. Necesitamos una ciudad donde el visitante quiera volver para recrearse en nuestra historia, nuestra arquitectura que refleje de dónde venimos y cómo hemos sido, nuestros museos, nuestra gastronomía (la antigua). Esto es importante y tenemos medios para poder presumir de nuestra historia. La responsable de cultura, que ha llegado con un buen cartel, tiene un gran trabajo por hacer aunque dependa de otros departamentos. Pero una ciudad no puede subsistir solo de fiestas.

Se acerca el 24 de septiembre y es tiempo de recordar que la ciudad sigue esperando un centro de interpretación de nuestra Constitución que recuerde todo el año eso, que somos La Ciudad Constitucional y eso es mucho y da categoría de gran ciudad. ¿No es eso lo que buscamos? Bienvenidos de nuevo a la rutina.