El presidente que susurra a las vacas

Hay una novela genial, adaptada al cine, que se denomina El hombre que susurraba a los caballos. Solidaridad, armonía, naturaleza y sentimientos son los protagonistas de esta historia. Pues bien, en Andalucía tenemos a un presidente que les susurra no a los caballos, le susurra a las vacas. Juanma Moreno ha querido agradecer a su amada vaca que hace cuatro años le llevara al altar de la Presidencia de la Junta.

La historia es un buen guion para llevarlo al cine. Pero lo más importante es la vaca. Debe tener poderes sobrenaturales, pues ya es difícil llegar a presidir la Comunidad más grande de España con todo en contra, los ciudadanos y su partido tenían poca confianza en Juanma, ya le tenían designado su sustituto. Es un verdadero milagro lo de esa vaca amiga suya, pues haber obtenido los peores resultados de la historia de su partido en Andalucía, y que sea el presidente con menos escaños de toda la democracia andaluza es todo un milagro. Yo no sé si su susurro se quedó solo en la vaca o también Juanma, a escondida, se escapó a Lourdes y la Virgen sí que obró el milagro. Hay que recordar que su secreta conversación con su amiga la vaca fue el hazmerreír de toda la comunidad, hasta su partido se sonrojaba al ver las imágenes. Pero el presidente y candidato del Partido Popular es también un agradecido y ha querido agradecérselo a su amiga y también pedirle que le vuelva a favorecer con el milagro de la mayoría absoluta. Por pedir, que no quede.

Con menos se han visto más cosas. Me gustaría saber que le ha contestado la vaca, pero seguro que entre otras cosas le habrá dicho que por lo menos él, Juanma, hago algo, que se lo trabaje. No todo se puede dejar a la diosa fortuna. Porque fortuna ha tenido el actual presidente y candidato a la Junta al no contar con una oposición que le pusiera por lo menos algo nervioso. La pandemia ha sido muy difícil para el que gobierna, pero también ha dejado a la oposición adormilada. Al presidente le dijeron sus asesores que procurara no meterse en jaleos, que pasara inadvertido y que cuanto menos se expusiera mucho mejor para sus intereses. Así lo ha hecho y parece que las encuestas, por ahora, les favorece.

La campaña que está haciendo es puro marketing, no entra al trapo, no quiere preguntas, no se expone, no contesta a sus adversarios y a esperar que pase el tiempo sin que le salpique la sosa campaña que está recorriendo Andalucía por parte de todos. Si se esperaba que con el debate del pasado lunes se movilizara los indecisos, pues creo que ha provocado que haya más desmovilización. No hubo ninguna propuesta de los respectivos programas. Los andaluces votaremos sin saber qué nos ofrecen los distintos partidos. Eso es una de las cosas que Juanma le ha pedido a su vaca. ?De verdad Andalucía, con toda su historia autonómica detrás, se merece tener a estos políticos?, ¿se merece tener a un presidente que habla con las vacas? ¿A donde está llegando esta nueva política?