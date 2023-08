D SDE la más remota antigüedad el idioma ha sido causante de paz, concordia y progreso o causa de discordia, división y egoísmos. Así pasó desde la legendaria Torre de Babel. Y piénsese cuanto bien hizo nuestro idioma en todas las Américas con el castellano. Y hoy día en todo el orbe con el inglés. Y hoy en nuestra querida España, erre con erre, se empeñan una y otra vez en actualizarla, que la verdad, es más un subterfugio para conseguir más prebendas y ventajas que las otras regiones. Yo estoy que me subo por las paredes con tanta próxima galimatías.

Yo no sé si muchos hombres y mujeres que integran los partidos políticos han leído detenidamente la historia de España. Desde tiempos muy antiguos, poco a poco llegó la democracia, pero aun parece que no saben en qué consiste. Y es muy sencillo, que gobiernen las personas que el pueblo elige y que estos trabajen solo y exclusivamente por el bien general. Mira qué cosa más sencilla. Mas a veces parece que no se enteran. Para empezar, entender, comprender y poner en práctica que hay que ponerse de acuerdo para bien del pueblo y no para bien propio o del partido correspondiente. Esto se llama pacto, concordia, entendimiento, consenso. Y para continuar, que no hacen falta extremismos, partidos radicales. Y la cosas es muy fácil: integrarse en los partidos mayoritarios y dentro de su seno luchar y procurar que sus ideas y objetivos se lleven a cabo.

No se trata de repetir el llamado turnismo de Cánovas y Sagasta (1879-1923) en el que ambos líderes y partidos compartían el gobierno alternándose en el poder tranquilamente, hasta con reformas. Hoy esto no sería posible. Tenemos la Constitución lograda, eso sí, con el consenso de todos, incluidos los extremos (franquistas y comunistas, por poner dos ejemplos). Pero lo que no se pude admitir es que, en aras de un llamado progresismo, gobierne un partido por las dádivas a extremistas, Puigdemont, Junqueras y colegas, sobre la base y promesa de “una consulta de autodeterminación catalana y una ley de amnistía para los mismos”. ¿Eso es progresismo? Eso no es progresismo, es una leche. Es que a estas alturas, erre con erre con separar las regiones y poner fronteras y primacías, es de locos. ¿Dónde está la solidaridad, la hermandad, el altruismo y la concordia?

Yo hasta sueño con que si volviera a ser diputado en el Congreso, cada vez que se empezara a hablar en catalán en vez de nuestra común lengua española de siglos, me levantaría de mi escaño en señal de protesta pese a las advertencias de la presidencia y explicaría estentóreamente que no entendía nada, que me zumbaban los oídos. Ya sé que esto no es posible, pero se puede dar de seguir este tragarse todas las bolas. ¿Y si cuando empezaran a hablar en el Congreso todos los diputados de la oposición, más de 140, se pusieran de pie?

P.D. Ya se sabe que si el niño comienza a saltarse el alambrado una y otra vez, como no se le ponga paraera, terminará por subirse a tus barbas. Y por otra parte, ¿no sería posible que tanto PSOE como PP se pusieran de acuerdo en lo fundamental, al margen de que quien ostentara el Gobierno? Anda que no hay cosas por hacer en España para lograr más bienestar, progreso y prosperidad.