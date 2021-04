Yo creo que la política está falta de altas dosis de seriedad. Los ciudadanos necesitamos políticos que nos protejan de las incertidumbres que últimamente estamos recibiendo. Corren tiempos difíciles, muy difíciles, porque aunque la economía es la que venía gobernando el mundo, ahora es la salud la que hace tambalearse a la humanidad. Sin salud no puede haber economía. Aunque las dos son necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad. Pero, como digo, tenemos muchos problemas, muchos, para perder el tiempo con las letras que han colocado en nuestro magnífico ayuntamiento y que ahora hay que retirar.

Parece mentira que en un edificio que se perdía y que ahora está reluciente, convertido en uno (sino el primero) de los principales edificios patrimoniales de la ciudad, el problema sea unas letras que, además, están inscrita en la majestuosa puerta de entrada del edificio. Pero si este es el problema que tenemos, es que las cosas van bien en la ciudad, o eso da a entender la oposición. Pero sobre todo lo que me llama la atención es la petición de responsabilidad patrimonial que se pide, donde la cantidad económica va aumentando. No son 20 mil euros como dice la oposición son 14 mil lo que cuesta y que hay que recordar que el proyecto fue aprobado originariamente sin cornisas y ahora piden reponerlas. Pero da lo mismo.

Esto es llevar la política a zonas muy peligrosas. Porque si nos ponemos a pedir responsabilidades, dónde empiezan y dónde terminan estas. Quién o quiénes responden de la compra de edificios que después se caen por no saber darle contenido. Ejemplos: Casa Lazága, Casa Cruz Roja. O edificios que cuestan varios millones de euros sin haberse realizado un plan de viabilidad. ¿Cuánto nos ha costado a los contribuyentes el Parque de la Historia? Hoy felizmente utilizado por Navantia. Y quién o quiénes responden por el robo más importante de nuestra historia. Y por supuesto de la decisión de montar un campo de hockey encima de una necrópolis neolítica. Esta decisión sí que es para llevarla a los tribunales por la pérdida de un gran patrimonio de la ciudad. Y podríamos continuar porque nuestra ciudad es un muestrario de inversiones perdidas, de dinero mal gastado, de políticas equivocadas. Qué hacemos, ¿pedimos responsabilidades patrimoniales a todos los alcaldes que han tenido responsabilidades por acción u omisión de todos estos desaguisados? Yo creo que no. Las responsabilidades políticas se pagan en las urnas, son los ciudadanos los que deciden, los que juzgan las decisiones políticas. Pero al final lo que menos importa es si letras si o letras no. Todo es un juego político que la majestuosa rehabilitación de un edifico emblemático como es nuestro ayuntamiento no se merece.