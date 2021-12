Qué ha sido del cambio en Andalucía

Andalucía suena a elecciones. Según todas las informaciones después de las fiestas entraremos en un nuevo periodo electoral. La no aprobación de los presupuestos y la pérdida de los apoyos de Vox que mantenían al actual ejecutivo aconsejan convocar nuevas elecciones. Hay bastantes indicadores que anuncian esta decisión. La convocatoria de primarias en Ciudadanos, la búsqueda de un frente amplio de la izquierda por parte de Unidas Podemos, la lastimosa petición de Arrimadas de ir juntos en las listas del PP. Son unas elecciones que Moreno Bonilla se ha venido negando a adelantar pero que las circunstancias y las encuestas parecen que le han hecho cambiar de opinión.

¿Pero cuál es la situación actual de Andalucía? La pérdida del poder por parte de los socialistas (a pesar de que ganaron las elecciones) fue todo un regalo al Partido Popular que no confiaba para nada en Moreno Bonilla. La coalición con los restantes partidos de la derecha, Ciudadanos y los ultras de VOX, hicieron posible que el Partido Popular se hiciera con el gobierno de Andalucía anunciando un cambio total en la comunidad. Pero hoy, al termino de la actual legislatura, qué ha sido de ese prometido cambio. ¿De verdad Andalucía ha cambiado? Para esto basta con hacernos las siguientes preguntas. ¿Se ha acabado con el paro o este ha descendido de forma alarmante? ¿Ha mejorado la sanidad en nuestra comunidad? ¿Ha mejorado la educación pública? ¿Ha aumentado el nivel de renta de los andaluces?

Moreno Bonilla ha cultivado su imagen de una forma constante. Ha dado la imagen de un presidente centrado, negociador, tranquilo, sin meterse en la bronca política, conciliador, hasta se ha hecho andalucista, eso sí, moderado, mientras que Bendodo le hace el trabajo sucio. En definitiva, hay que reconocer que ha conseguido hacerse agradable y respetar por los andaluces. Se podría decir que ni bueno ni malo, que ya es mucho en política y más en la actual. Pero detrás hay una realidad. El cambio no ha existido. No ha aparecido la administración paralela que decían que los socialistas había creado; no han aparecido las facturas escondidas que decían encontrar; no han despedido a tantos miles de enchufados que vendían que existían en la administración. En definitiva, los bulos y mentiras se han quedado en eso.

Y podemos hablar del nivel de renta de los andaluces. Andalucía en la actualidad cuenta con una pensión de las más bajas de España, por debajo de mil euros, mientras que el País vasco tiene por encima de mil trescientos y Asturias casi igual. El paro sigue bajando en España mientras que en Andalucía sigue la línea contraria. Esto qué significa, pues que no logramos converger con el resto de las comunidades. Y podemos hablar de las listas de espera situadas en unas cifras alarmantes mientras se rescinde el contrato a más de 9.000 profesionales. Y este es el cambio que vende el gobierno de nuestra comunidad. Un cambio que solo ha existido en la propaganda oficial y en los bulos interesados en crear una situación que ni antes era todo verdad pero que ahora tampoco.