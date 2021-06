Los okupas de Colón

La política enfrentista que practica este país no da lugar a la tregua. De la guerrilla con Marruecos, pasamos a la exhibición de una nueva Plaza de Colón. No hay lugar para el encuentro. Mientras el Gobierno hace política enfrentándose a sus propias contradicciones, la oposición se encuentra en permanente estado de campaña electoral. Ni las cuestiones de Estado se salvan de la lucha política para destruir al contrario.

Mientras Europa se pone del lado de España, Casado le hecha las culpas al ejecutivo olvidándose de la isla de Perejil y los problemas de Rajoy para parar la inmigración marroquí. Pero da igual, lo que sea para atacar al Gobierno. Ha ocurrido durante toda la pandemia, sembrando dudas sobre la llegada de vacunas y oponiéndose a todas las medidas que llegara del Gobierno. Ahora toca el turno a Cataluña. De nuevo el enfrentismo, la recogida de firmas y una nueva foto de la Plaza de Colón, convertida en un fuerte desde donde la derecha española pretende cambiar un gobierno, al que ellos desde un principio consideran ilegítimo, sin esperar a las urnas. Casado vuelve a abrazar a Vox cambiando de nuevo de táctica política. Ahora me voy al centro, ahora me cambio al extremo y así camina dependiendo de lo que le marque el momento.

Yo no es que sea partidario de los indultos en estos momentos. La situación de los independentistas sigue siendo la misma, no reculan. Pero dicho esto, ¿cuál es la solución? ¿Hacer un Rajoy? Es decir, no hacer nada y continuar con el enfrentismo que nos tiene a los españoles ya un poco cansado. Esa es la cuestión, ¿qué alternativas tienen los okupas de la Plaza de Colón? Ya sabemos que se oponen a las medidas del Gobierno, a pesar de la legitimidad de las mismas. Pero lo que no sabemos es qué harían ellos, si es que harían algo. Esto es un problema que existe, que está ahí y por lo tanto habrá que hacer algo. Y Casado se olvida, como no quiere saber nada del PP anterior a dirigirlo él, de que este problema viene de la recogida de firmas del PP en contra del Estatuto catalán. 30 artículos que negaban y que después aprobaron en el estatuto Andaluz. Ese fue el comienzo de su gran error. Luego vino la apatía política de Rajoy cuando hizo dejadez de sus obligaciones y permitió la aprobación de la Ley de Desconexión en el mes de septiembre. Ahí tenía que haber intervenido, y tenía a la oposición socialista apoyándole, y no esperar al referéndum que el dijo que nunca se celebraría, y formar la que formó. Ese es el problema de Estado que Rajoy dejó y que Casado ya estaba en la cumbre del partido.

Este es un problema político muy difícil de resolver, que los españoles no queremos, pero que está ahí y que no se resuelve recogiendo firmas y ocupando la Plaza de Colón. Por cierto que todavía estamos en pandemia y no nos podemos manifestar. Aunque durante toda esta crisis sanitaria la derecha se ha manifestado varias veces que para eso tienen ese sentido de Estado tan particular. Las derechas de este país tienen un sentido patrimonial de España. Menos bandera en las muñecas y más responsabilidad política con este país.