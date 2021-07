El Museo Camarón, referente del flamenco

El verano, a pesar de los malos datos que nos continúa ofreciendo la pandemia, no ha podido llegar con mejores perspectivas para la ciudad. A la buena imagen que nos deja la remodelación de las infraestructuras de la playa, esta tarde se producirá un acontecimiento importante, y diría que histórico, para la ciudad. Después de tres décadas de desacuerdos, polémicas, desidias y todo lo que se le quiera poner, hoy por fin la alcaldesa, Patricia Cavada, inaugurará el Museo Camarón. Un acontecimiento que lleva la ciudad años esperando, y que debe suponer un antes y un después, con la esperanza de convertirse en un referente del flamenco nacional.

Además, la apertura de un nuevo museo con un gran alcance mediático como este debe ser aprovechado como punto de inflexión para la atracción turística que busca la ciudad. Cuatro millones de euros de inversión tienen que tener un regreso económico. Qué duda cabe que la inauguración de este Museo tiene un gran alcance tanto para los seguidores del flamenco como los que no se consideran entendidos en la materia. Esta es la grandeza de este fenómeno del cante, que tenía seguidores tanto dentro como desde fuera del flamenco.

Este Museo es la esperanza de la ciudad, esperanza en atraer un público muy diverso y amplio. El Museo Camarón tiene que convertirse en un reclamo importante que se tiene que ver reflejado en la economía de la ciudad. Todo depende de cómo se hagan las cosas. Siempre es bueno mirarse en el espejo de otras ciudades que nos puedan servir como referente. Hay una ciudad, que he puesto otras veces de ejemplo, Málaga. No es monumental, pero se le ha sabido añadir una referencia cultural alrededor de varios museos importantísimos que le sirven de reclamo. Además de una gran limpieza y una muy buena hostelería. Así lo entendió su gobierno, apoyando toda las fiestas culturales que mueven su economía, como la semana santa, la feria del centro, la navidad etc. Todo forman el núcleo económico de esta gran ciudad.

El Museo Camarón, qué duda cabe, va a suponer todo un acontecimiento, pero debe ser complementado por una política activa a su alrededor. La ciudad será durante unos días la referencia mediática y esto hay que saberlo aprovechar. El museo debe contar con toda una industria turística atractiva que le acompañe. No tenemos hoteles y el museo nos debe servir para atraer inversiones hoteleras. Hace falta una hostelería moderna de calidad, con buenos servicios y buena presentación. La remodelación de la Plaza del Rey, como centro de la ciudad, debe dar un plus de atractivo al centro ante las buenas sensaciones que nos trae la buena noticia de la apertura de este museo. Todos, gobierno municipal y empresarios juntos, deben remar en la misma dirección. Todo no se puede hacer desde el origen público.