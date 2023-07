Las elecciones generales del pasado domingo no han dejado indiferente a nadie. Las altas expectativas creadas alrededor de la derecha se han visto defraudadas porque el resultado de las urnas ha producido más quemaduras que el alto calor veraniego. La fecha electoral, las altas temperaturas, las vacaciones, la playa, todos los argumentos esgrimidos por una parte del país, con el único fin de deslegitimar las elecciones, han fracasado y la única encuesta válida, la del voto directo de los ciudadanos, han demostrado que existe otra España. Una España fuera de la crispación, fuera de los focos mediáticos interesados, fuera de las mentiras, en definitiva una España que quiere el progreso del país y que prefiere vivir en convivencia con todas las comunidades que forman el estado español.

La proliferación de encuestas tratando, en su mayoría, de influir en los votantes ha sido un fracaso. No solo es el CIS el que trata de influir con sus opiniones, hay medios que ya le daban mayoría absoluta a Casado. Creo que de estas elecciones se deben sacar muchas conclusiones y la principal es que las mentiras y el ataque a los sentimientos de las personas no dan resultado. Ya están los gurús de la derecha calentando motores para deslegitimar un posible acuerdo de gobierno del PSOE.

Pero el PSOE, a pesar de que puede gobernar, no debe engañarse y tiene que analizar por qué sigue perdiendo apoyos. Y me quiero dirigir, principalmente, a Andalucía. ¿De verdad puede el secretario regional y el provincial de Cádiz sentirse satisfecho con la campaña realizada? ¿Ha existido la campaña en Andalucía? Lo decía el líder del PSOE sevillano, Javier Fernández, hay que revisar los liderazgos en Andalucía. La campaña electoral andaluza la ha salvado Zapatero. Quien lo iba a decir. Siempre se ha tenido en cuenta que para llegar a la Moncloa hay que ganar en Andalucía y Cataluña. Sánchez se ha olvidado del sur, solo ha venido un día. Y fíjense ustedes que sin hacer ruido, con una campaña electoral casi en silencio, Andalucía ha sido clave para que Feijóo no llegue a gobernar. La Andalucía interior ha frenado el camino del PP a la Moncloa, el presidente Moreno Bonilla era la clave y solo ha sacado cuatro diputados más que el PSOE. ¿Qué hubiera pasado con una campaña electoral movilizada? Zapatero ha salvado el resultado en Andalucía. En Cádiz el mitin final del ex presidente ha dado un vuelco a los resultados municipales. En San Fernando los socialistas han estado ausentes todo el periodo y a pesar de su falta de movilización han ganado las elecciones.

Por consiguiente, me parece que el anuncio de cambio de ciclo en Andalucía no es tal, el problema es que el PSOE no reacciona, este huérfano de liderazgos, que el partido no se puede utilizar solo para llegar al poder, que debe estar por encima de las ambiciones personales.

Alguien tiene que reaccionar en Andalucía, tiene que volver a construir un marco político nuevo si se quiere volver a ser el gran partido de los andaluces