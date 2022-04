San Fernando ha sido uno de los 50 municipios seleccionados a nivel nacional como experiencia piloto, por su proyecto presentado de su Agenda Urbana, que además se ha beneficiado de una subvención del Ministerio de Fomento, para su elaboración. Profesionales de indudable prestigio internacional se darán cita en la ciudad para dialogar con nuestra alcaldesa sobre la necesidad de adaptar los municipios a modelos sostenibles. Repensar la ciudad, una actividad enmarcada en la redacción de la Agenda 2030.

Esto de Agenda 2030 es algo que llevamos los ciudadanos escuchando, desde no mucho tiempo, en los distintos ámbitos políticos y económicos y que siempre nos ha sonado, y nos suena, como un invento nuevo de la política. Asistí invitado a la conferencia diálogo con Juan Álvaro Alaya. No soy un experto en urbanismo, ni mucho menos, pero me sorprendió lo fácil que este experto urbanista nos habló sobre la necesidad de adaptar las ciudades a las nuevas necesidades que nos demanda los cambios climáticos y también las nuevas necesidades políticas de los ciudadanos.

Hablar de una ciudad sostenible, se lleva hablando ya desde hace muchos años. Pero es cierto que nunca como hasta ahora los municipios se lo están tomando en serio. El cambio climático es una realidad y o nos adaptamos a las nuevas necesidades o los municipios lo pasaran mal, muy mal. No es una pérdida de tiempo, no es un gasto de dinero innecesario, simplemente es adaptarse al futuro. La guerra de Ucrania, con la subida de los precios del gas y de los combustibles, nos tiene que dirigir hacia un modelo de menor dependencia de ciertas energías o de lo contrario nos trasladará hacia una crisis económica de imprevisibles consecuencias. Ya lo estamos notando y por lo tanto tenemos que dirigir nuestras políticas hacia unas ciudades más densas, más comprimidas, lo que nos llevará a reducir la movilidad y por lo tanto a utilizar menos el vehículo, a que los ciudadanos estén menos estresados, menos coste económico y aumentar la productividad. Esto puede sonar raro, pero escuchando al profesional experto en urbanismo les puedo asegurar que se comprende perfectamente.

Hay que encoger las ciudades, comprimirla. Es cierto que cada época se puede escuchar la creación de un nuevo urbanismo. Pero entiendo que esta nueva concepción de la ciudad quizás pretende corregir todos los errores cometidos anteriormente. Es verdad que la moda de salir de los términos municipales en nombre de la tranquilidad, ha generado un mayor gasto para las arcas municipales. Extender la ciudad significó diversificar los recursos públicos con el consiguiente gasto que genera, más movilidad con lo que genera más utilización del vehículo y por consiguiente más gasto de energía. En definitiva, que todo funciona como una correa de transmisión. Estas ciudades, tan necesarias, son muy difícil de conseguir. Hace falta mucho dinero para corregir las desigualdades existentes. Pero es importantísimo que haya un comienzo y también que desde el Ayuntamiento se tome en serio que apostar por la ecología urbana es apostar por la vida de sus ciudadanos.