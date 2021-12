Un Papa comunista

Todo en la vida tiene un porqué, un sentido. En la política también y si no los hay los medios de comunicación buscan y rebuscan hasta encontrarlos. La oposición no intenta encontrar los motivos, estos se los inventan tratando de ensuciar hasta los más íntimos sentimientos. La oposición que tenemos en nuestro país, no respetan nada, sean cuestiones de estado o simplemente sentimientos íntimos. Todo queda sometido al interés electoral. Fíjense lo que se ha liado por la visita que ha realizado la vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz, al Papa Francisco. Un jesuita que rompe los moldes tradicionales de la Iglesia y que esto no gusta a los tradicionalistas españoles. La realidad es que a la derecha le ha cogido en fuera de juego que una, ella lleva a gala serlo, comunista haya sido recibida por un Papa. "Emocionante" ha sido la respuesta que Yolanda Díaz ha dado tras ser recibida por Su Santidad.

¿Pero porqué ha sentado tan mal a la derecha española esta reunión? Ya cuando Bergoglio pidió perdón en Méjico por los pecados cometidos en la Reconquista, la presidenta madrileña Ayuso (qué gran liberal) se sorprendía de como un Papa que habla español puede decir esas cosas. Fíjense ustedes el sentido de la propiedad que esa señora da a la religión. Ahora la secretaria de comunicación del Partido Popular tacha dicha reunión de "Cumbre Comunista". Lo que dice Vox no merece comentario. Pero que el Partido Popular, un partido de gobierno que representa a una gran parte del electorado español y que tuvo entre sus filas a personalidades de prestigio, esté cayendo en esa dinámica de mediocridad, de "todos los que no me den la razón son mis enemigos" y no sea capaz de respetar ni a la misma Iglesia para hacerse con los votos ultras de Vox, es muy peligroso para la estabilidad del Estado. Y eso es lo que no piensa la derecha española, en el Estado.

En España el discurso de la Iglesia se ha asimilado siempre al discurso de la derecha. Era una Iglesia comprometida con la clase dirigente, vivía feliz rodeada de la opulencia. La Iglesia social quedaba escondida como los curas obreros, alrededor de 800 sacerdotes, que desde los años 60 trabajaban en el campo y la construcción renunciando a sus salarios. Trabajaban y asistían a los sindicatos obreros como la HOAC, SOC, la USO. Renunciaron a las comodidades para situarse con los oprimidos y los necesitados. Los tacharon de comunistas, pero solamente hacían cumplir con lo que demanda el evangelio. Pero la derecha en España siempre ha creído que la Iglesia era de su propiedad, que la izquierda no tiene derecho a creer en la Iglesia ni a formar parte de ella.

No creen en una Iglesia transversal que dialogue sobre la desigualdad, la precariedad laboral, los refugiados, las injusticias. Son medidas que pide el evangelio de una Iglesia universal, no la que añora la derecha española. Quizás este Papa jesuita quiere mandar un mensaje a la derecha española de que no puede existir libertad (ahora que la derecha lo ha descubierto) oprimiendo al prójimo. No puede haber libertad sin cumplir el evangelio.