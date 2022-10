La Isla de Camarón o La Isla Constitucional

Este debe ser el debate. Hace unos días se anunciaba que la Diputación gaditana colaboraría con el Ayuntamiento de la ciudad de San Fernando para la creación de los Premios Nacionales del Flamenco que llevaría el nombre del fallecido cantaor isleño Camarón de la Isla. Unos galardones que se pretende que la primera edición comience el próximo año 2023. Con estos premios la ciudad se puede convertir en una sede permanente, de referencia nacional, en el patrimonio del flamenco.

Este certamen lo llevaba la alcaldesa socialista en su programa electoral con el que ganó, de una forma rotunda, las elecciones a la Alcaldía de San Fernando. Lo denominaba los futuros Goyas del flamenco. Sin duda, conseguir que estos reconocimientos se llevan a cabo será una gran inversión publicitaria para la ciudad. Todo lo que se mueva, y sea de calidad, alrededor del flamenco y que lleve el nombre del genial artista, es una apuesta de presente y de futuro que la ciudad está obligada a gestionar.

Este es el modelo de ciudad que se está gestando, el ofrecer servicios que atraigan al visitante para que generen ingresos a la economía de la ciudad. Es lo que mueve la mayor parte de la economía del país. El gran problema es que seguimos contando con un déficit hotelero que evita que los visitantes se queden en la ciudad. Dicho esto, también hay que reclamar que la ciudad debe ofrecer otras alternativas culturales. No a todo el mundo le gusta el flamenco. Tenemos el Museo Naval y el Museo Camarón, muy bien montados y con unos contenidos de gran calidad. Pero la ciudad tiene más motivos históricos para exponer.

San Fernando es una ciudad que ocupa un gran lugar en la historia española. Es una ciudad Constitucional, en la que en 1810 se creó la primera Constitución democrática de España. Esto es de una importancia extraordinaria, que no se debe de quedar en una celebración festiva al año. Por eso cuando escucho o leo, muy a menudo, nombrar a la ciudad como la Isla de Camarón, con todos mis respetos, me tengo que exaltar. Es la Isla de la Constitución, la de la Libertad de Imprenta, la del Observatorio de Marina con todo su compendio científico. En definitiva, vivimos en una ciudad de un nivel histórico altísimo. Por consiguiente, tenemos, tiene el gobierno de la ciudad, la obligación de reflejar de una manera permanente todo este potencial cultural. Ya va siendo hora de que la ciudad cuente con un Museo de la Constitución y de la Libertad de Imprenta. El libro que presentó el doctor Juan Torrejón el pasado mes sobre la Jura de la Constitución por el Ejercito y el Pueblo está lleno de documentos históricos que son testigos de lo que aquí, en La Isla, se realizó. Son testigos de la historia de España, pero también de la ciudad y que deben de ocupar un lugar preferente no solo en la memoria sino también en un espacio físico que recuerde permanentemente lo que aquí se anunció al mundo.