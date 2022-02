De verdad, hay cosas que ya uno recibe de tal forma que después de tantas y tantas veces que se ha oído hablar de ellas, o me las tomo a risa o simplemente pienso si de verdad nos toman por “tontos de capirote”.

Es principalmente curioso que la semana antes del Miércoles de Ceniza, nuestro Ayuntamiento firme con el Consejo de Hermandades un protocolo de colaboración en el que se incluye el compromiso de redactar un convenio entre ambas corporaciones.

Ya me imagino en los despachos de Peral la conversación:

- Oye, ¿y los capillitas? ¿Cómo andan?

- Pues este año con mucha ilusión, pero por lo que respecta a nosotros, tú sabes, desde que estamos al frente de la ciudad no les hemos dado ni un duro.

- No pasa nada, llama al presidente del Consejo, que por cierto es nuevo, que vamos a firmar un papelito y los vamos a tener callados toda la Cuaresma.

Perdón si soy mal pensado, pero llevo toda la vida en el mundo de las hermandades y este es el peor gobierno municipal que nos ha tratado.

Me hace gracia la coletilla, que dice que dicho convenio se firmará cuando se aprueben los presupuestos municipales (como si eso fuese algo tranquilizador) cuando se está funcionando con un presupuesto que se aprobó para el 2018. Para mas “inri”, como he dicho antes, este gobierno, desde que entró, no ha realizado ninguno de los pagos anuales de las subvenciones a cada hermandad, que no llega a la triste cantidad de 400 euros. Con el anterior gobierno ya se presionó desde el Consejo decidiendo no pasar por Carrera Oficial ese año si no se sufragaba el pago de varios años también de subvenciones y de esta forma algo se consiguió, no todo.

Yo creo que ya está bien, que no digo que no se destinen partidas económicas para otras fiestas, yo lo veo estupendo y además necesario.

Pero que por favor a nuestras hermandades se les tome en serio desde el Ayuntamiento de una vez, que después os gusta estar en los primeros bancos en las misas y con las varas doradas, pero eso, eso hay que ganárselo.

Que si a nosotros nos habéis tomado por “tontos de capirote”, nosotros también estamos hartos de “listos con bastones de mando”.