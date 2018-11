Tina Fuertes, in memoriam

E L pasado martes día 13, a primeras horas de la mañana, fallecía en su residencia de Valdelagrana la conocida profesora de Arte y fundadora de la asociación Compartiendo Saberes, Tina Fuertes. Incansable impulsora de la Cultura.

En el año 2009, con motivo de sus bodas de plata con el amor de su vida, Emilio, que la acompañó desde su encuentro siendo adolescentes, publicó un voluminoso poemario, Amasijos de una adolescente durante la Transición, donde ya se vislumbraba el carácter y la actitud que habría de mantener toda su vida. Su marido, sus hijos y sus hermanas, además de su fe, fueron los pilares en los que siempre se apoyó.

El año pasado saltó a la fama a través de los mas populares programas televisivos que se hicieron eco de su defensa a ultranza de la donación efectuada por Amancio Ortega a la Sanidad Pública, lo que provocó la protesta de algunos círculos intransigentes que consideraban que la Sanidad Pública no debería en ningún caso financiarse con ingresos o donaciones de medios privados.

Desde hacía diez años sufría los efectos de un cáncer que la fue minando día a día, agotando sus fuerzas, pero sin conseguir que jamás se rindiera. Su fe era para ella una coraza que la preservaba de cualquier mal y a pesar del inexorable avance de la enfermedad, se negó a tirar la toalla, a rendirse y prosiguió su incansable labor al frente de su su gran obra, "Compartiendo Saberes", en la que dio cabida a todos cuantos quisieran ofrecer aquello que sabían, a todos aquellos que quisieran escucharles. La asociación no tenía socios, estaba abierta a todos y cualquier tema tenía cabida en los eventos que realizaba. Nadie cobraba y nadie pagaba, no existía el dinero y por tanto no había "caja". Solo había una condición impuesta por Tina: No se podría tratar ni de temas religiosos ni políticos.

La asociación, a lo largo del año, de octubre a junio, rara era la semana en que no llevara a cabo actividades de toda índole, ofreciendo eventos, actos culturales o talleres.

Fue hace ya cinco años, cuando la incansable Tina Fuertes soñó este proyecto que sólo podría imaginar una mente como la suya, convencida de que la gente colaboraría con ella en la tarea de ofrecer a los demás aquello que habían acumulado a lo largo de sus vidas. La experiencia, el conocimiento, las habilidades…..y no se equivocó.

De manera totalmente altruista, multitud de personas se ofrecieron para participar de forma desinteresada, viendo en este proyecto la forma de devolver a la sociedad algo de lo que ellos habían recibido de ella.

Cada vez es mayor el número de personas que quieren sumarse a este proyecto y se ofrecen para realizar alguna actividad en la que creen poder ser útiles a la sociedad.

El hueco que deja Tina Fuertes será muy difícil de llenar. Ella permanecerá en el recuerdo de todos cuantos la conocimos y admiramos. Su actitud era siempre positiva, la sonrisa su única arma y la paz y serenidad que irradiaba conquistaba a todos aquellos que se acercaban a ella.

Conferencias de Historia, de Arte, de Ciencia, de Economía, de Leyes, de Gastronomía, de Protocolo, de Arqueología, de Cine, todo tenía cabida en los eventos por ella organizados así como los talleres de Iniciación a la Literatura, de Canto, de Fotografía, de Labores Manuales, de ayuda a personas necesitadas de cariño y compañía, como ancianos, disminuidos físicos o mentales o enfermos.

De estos talleros surgieron grupos que hoy caminan solos con éxito como el coro "Compartiendo Voces" o la Escuela de Fotografía "Compartiendo Trípode" y en gran parte, también se debe a su influencia, la creación de la Asociación Fotográfica Portuense.

El cáncer la mató pero no consiguió acabar con ella. Su recuerdo permanecerá imperecedero en la memoria de todos cuantos la conocimos. Descanse en Paz.