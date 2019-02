En la Tienda de Campaña tenemos de todo. Todo lo que desee, con precios de risa. Como dice el anuncio: Sueñe con un futuro mejor y aquí encontrará las herramientas para construirlo. Pase por aquí. En este pasillo tenemos infraestructuras coleccionables por piezas. Hay muchas, no sé, por ejemplo: una estación hipermodal, un campus de excelencia penitenciaria, un latifundio industrial iluminado. Cualquier cosa que imagine. Un parquin pacífico y biodegradable en la arena de la playa. Claro que sí. Si seguimos por aquí llegamos a la sección pragmática: Ascensores de impuestos. Quitamanchas y purgantes sociales. Pensiones al vacío y pasteurizadas. Extractor turístico de ingresos. Chicles de menta básica universal. Paquetes de viviendas para el microondas. Banderas tornasoladas. Y llegamos al pasillo de Humo y Filosofía. Aquí están los programas de empleo feroz para la chavalería ultrapremiada. Éste se vende mucho, ¿sabe? Aunque ahora, a la gente también le tira lo de los gránulos revitalizantes para crear puestos de trabajo por fermentación. Exacto, como el kéfir. Muy económico. Esto que ve aquí, muy en auge, es un plan para reforzar el andamiaje abandonado de fincas en obras. A veces, con él, regalamos dos cápsulas (una sola no basta) con proyectos de resurrección del centro histórico. Y aquí tenemos las mochilas sanitarias que se autorregulan según la ideología y el sexo del portador. Y unos monederos de libertad educativa, con asignaturas a granel y titulaciones de fieltro. Y no se me podían olvidar: los sensores de corrupción decente y putrefacción legal, muy útiles. Los tenemos en oferta.

Si hace una compra grande e ilusionante, le regalamos un discurso a medida, un espejo y un par de aplausos espontáneos, y además, se lo envolvemos todo con papel de celofán (con el color corporativo que usted elija). Y recuerde: Hacemos descuentos para ex grupos, pandillas y familias aburridas. En la Tienda de Campaña, abrimos todos los días. Y esta primavera, más todavía.