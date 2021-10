Tiempos de compromiso

Que el partido del Cádiz en Vallecas fue malo de solemnidad es algo de lo que no le cabe duda a nadie. Se dieron todos los ingredientes para el resultado conseguido. Una alineación sorpresiva en los amarillos, una actitud muy diferente a la mostrada frente al Barcelona y el buen momento goleador del Rayo Vallecano no dieron opción alguna al equipo de Cervera. Dicho todo esto, Cádiz sigue siendo una ciudad dual, que pasa de la euforia al dramatismo en dos jornadas. Y ni somos tan buenos frente al Barcelona ni somos tan malos frente al Rayo.

Cervera es un tío que, guste o no, tiene las ideas claras. Tiene sus errores, claro que sí, como todo hijo de vecina. Pero tiene una idea de futbol en su cabeza que cree que es la ideal para darle el éxito que su proyecto necesita. Y no lo cambia pese a los malos resultados, confiado en que llegarán. Así ha pasado muchas veces desde que se sentó en el banquillo cadista. Sin ir más lejos, la temporada pasada (sí la del ascenso y la de la segunda mejor clasificación del Cádiz en Primera) hubo una sequia de uno siete partidos que puso a prueba la confianza de los casditas. Y Cervera insistió en que el camino a la permanencia pasaba por mantener esa idea de juego. Dicho y hecho. Y la temporada del ascenso sucedió lo mismo. ¿Por qué no vamos a confiar en esa idea entonces en esta temporada? Yo soy de los que cree y confía en Cervera, con sus aciertos y con sus errores, pero la media de Notable Alto. ¿Qué está pasando esta temporada entonces? Pues las respuestas las da el propio Cervera. El grupo de jugadores es más difícil de llevar (según las propias palabras del técnico) y con las nuevas incorporaciones quizás está costando más de lo debido que la plantilla asimile e interiorice la idea de futbol que tiene el técnico. Si se consigue volverán esos resultados, como las oscuras golondrinas.

Si se tarda en asimilar la idea de juego nos vamos a ver envueltos en una serie de malos resultados que nos van a condenar. Y la solución pasa sola y exclusivamente por nosotros, porque hay al menos tres equipos peores que el Cádiz en esta temporada. La solución pasa por los futbolistas, que tienen la pelota en su tejado. Cervera es claro: o se detiene la sangría de goles encajados o nos vamos a segunda de cabeza. No hay mas.

Y a todo ello no ayuda la actitud de algunos futbolistas de salir de copas tras una derrota como la del otro día. Es más la imagen que se da que el hecho de que no se vaya a rendir por tomarse una copa. Ahora es tiempo de sentarse en el vestuario, de lavar los trapos sucios en él y de proponerse sacar esto adelante todos a una. No hay otra. Porque ya advierte el técnico, que también tendrá su parte de culpa, por supuesto, que la familia de este año no es igual a la de otros.

Y cuando hay problemas familiares, échense a temblar. Esto parece ir más allá de tácticas, técnicas y cosas de futbol. Va de compromiso, de actitud y de profesionalidad. Y si no se corrige eso, estamos condenados. Hay tiempo. Confiemos.