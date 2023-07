Ayer oí a María Guardiola diciendo lo contrario de lo que había dicho una semana antes. María Guardiola será elegida, finalmente, presidenta de Extremadura. Con los votos de Vox. Y dará entrada en su gobierno a un Consejero de la formación presidida por Abascal. Le pesará toda la vida porque se ha auto infligido un castigo demasiado grande. Sobre su propia estima, sobre su propia conciencia. La sonriente sonrisa de los dirigentes de Vox dan la clave de lo que ha sido esta batalla. Los políticos aprenden así que es mejor no decir nada, por lo que pudiera pasar. Y por eso la mayoría no dice nada aunque no paren de hablar. Bla bla bla pero ni una palabra, ni un compromiso, ni una promesa. Perífrasis, logomaquias. Etcéteras. Aquí tenemos un caso flagrante. La alcaldesa lo ha salvado de la insignificancia. Tiempo raro este tiempo. O puede que seamos nosotros, que vemos las cosas en su nitidez aunque lleguen oscurecidas. Es que hemos entrado en el mes decisivo. Quizá por eso María Guardiola se ha prestado a representar su ignominia. Cuanto antes pase, antes se olvidará. Y que tomen nota para lo que viene. Mentir no es cambiar de opinión, como todo el mundo sabe. Mentir es decir algo a sabiendas de que ese algo que se dice no es. Pese a todo San Fernando va a ser un termómetro curioso. Porque la ciudad de la mayoría absoluta de Patricia Cavada puede que dé un vuelco y llene las urnas de papeletas del PP, multiplicando por dos los votos municipales. O por más. Digo que el lunes 24 de julio será el momento de la verdad de felicitar a la alcaldesa isleña por su triunfo de mayo. Los votos entregados fueron votos entregado conscientemente. Qué sabia y qué perspicaz es la gente votando. El voto democrático es de verdad así. Libre y no comprometido. Libre cada vez. Libre siempre. Pero es verdad, nos ha llegado un tiempo raro. Los líderes máximos van a un programa de televisión, un programa de entretenimiento, a contestar a las preguntas de unos muñecos. Y María Guardiola se desnuda de su vestido de dignidad para echarse sobre la cabeza llena de ceniza una manta. Y los demás toman nota para no incurrir en la tentación de decir la verdad sino sonreír mucho y no decir nada, el pez más viejo del río, etcétera

Y la feria entre medio, saldremos de la feria para el tiempo inaugural, si finalmente Feijoo va a ser ese tiempo a base de renuncias, esconder las intenciones, evitar más equivocaciones llamadas María Guardiola y lograr que salgan las cuentas. Admirable pueblo que construye así los pensamientos: no me salen las cuentas. O me salen las cuentas, adelante.