Tiempo para la fe

Si hubo un tiempo en que la Copa molestaba el Cádiz para sus intereses en liga, no es este. Se ganó en Tenerife y el pasado partido ante el Zaragoza parecía llegar en un momento en que la Copa nos estorbaba de nuevo en nuestra misión de enderezarnos en liga. Y nada más lejos de la realidad. Se hizo un muy buen partido en Zaragoza, se ganó y se recuperó una buena dosis de confianza. Sirvió para enlazar dos victorias seguidas, aunque en Copa y con 35 días de diferencia. Sirvió para demostraros que no se nos ha olvidado ganar y que esta racha liguera se puede cortar en cualquier momento. Sirvió para demostrarnos que Manu Vallejo puede ser el hombre gol que necesitamos y si la Copa sirve para todas estas cosas, bienvenida sea. Ahora el Español, y ojalá que al próximo partido copero lleguemos de otra forma en liga. Pero todo lo anterior no habrá servido de nada si hoy ante el Sporting no se ofrece otra cara en liga. Lo de Extremadura fue de traca. Pasar del posible 0-2 al 2-1 en apenas tres minutos volvió a dejar en evidencia a los viejos fantasmas del presente cadista. Se volvió a hablar de la cabeza de Cervera, de la planificación deportiva, del nivel del equipo, etc,.

Y tras la Copa, tregua de confianza de los menos optimistas y a ver que pasa hoy. Y es que se retoma el viejo dicho del fútbol de que "goles son amores". Cervera tiene crédito. Al menos yo (y creo que parte de la afición) se lo concedo por el trabajo en las dos últimas campañas. Aquí se trata de sumar entre todos, lo que no implica no criticar las cosas cuando son necesarias. Aquí en Cádiz, y en el fútbol especialmente, somos muy dados a sacar las cosas del contexto y momento donde se dijeron. Y hay quien sigue abanderando la cantinela del "hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual". Y tampoco es eso, oiga. Si el equipo está muy bien en Zaragoza se dice y no pasa nada. Y si al equipo no hay por donde cogerlo en Extremadura, pues se dice y tampoco pasa nada. Pero no. Aquí hay una gran mayoría del todo blanco o todo negro. Y este Cádiz tiene muchos grises. Como la mayoría de partidos de esta temporada, como los cielos cuando amenazan tormentas. Como las tormentas que se ciernen cuando no se gana. Estar abajo después de dos temporadas donde se ña soñado con todo no es fácil. Pero, a diferencia de lo que nos han vendido, la historia no se repite. Al menos no siempre.

Lo único negativo de estar en esta posición en liga es la urgencia de tener que ganar para no seguir en la porquería. Nada más. La diferencia entre equipos sigue siendo escasa, en la tónica de las ultimas campañas en segunda, y con dos partidos seguido ganados te pones en mitad de la tabla otra vez sin problemas.

El problema actual del Cádiz es conseguir esas dos victorias seguidas. Y si la plantilla fuera tan mala y el entrenador tan pésimo como algunos ven, no daríamos ni una. Ni en Liga ni en Copa. Esto tiene pinta de ser un mal sueño, del que hay que salir antes de que se convierta en pesadilla. Y se puede.