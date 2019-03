Terapia de grupo

Confieso que a pesar de la derrota en Elche y el empate ante el Lugo no me preocupa el momento deportivo del equipo. Tampoco me preocupa el haber salido de la zona de play off. Creo que es cuestión de tiempo recuperar la confianza y que los resultados positivos vuelvan a llegar. Lo que sí me preocupa, y mucho, es el atasco mental que sufre este equipo cada vez que logra el objetivo de la salvación. Es superar la barrera de los 50 puntos y parece que se acaba el mundo. Nos cuesta la misma vida pensar que hay vida más allá de la salvación. Y ese, y solo ese, es el puntito que le falta al Cádiz para dar un paso de gigante. Perdonen que me repita con este tema, pero es que me parece necesario para dar ese paso adelante que nos hace falta. Dice Álvaro Cervera, al que le profeso una gran admiración como entrenador, que es oír la palabra "ascenso" y bloquearnos. Y puede que tengas razón.

Pero quizás si le damos vueltas al asunto el problema a lo mejor está en repetir demasiadas veces la palabra "permanencia". Y no, que nadie se equivoque. Este sigue siendo el principal y primer objetivo del Cádiz en toda la temporada. Pero quizás el problema esté en que a base de tanto repetir la palabra "permanencia" el futbolista crea que llegado el momento de haberlo conseguido ya está todo hecho. Y no, no hablo de que el futbolista baje los brazos de manera consciente, pero puede ser que el mensaje subliminal haya calado de tal manera que parece que ya no hay nada más que hacer. Por eso me niego, una vez conseguida la permanencia, a borrar del vocabulario la palabra "ascenso".

Y si a alguien le incómoda este vocablo será mejor empezar una terapia de adaptación al mismo. Y claro que hablar de ascenso supone una presión añadida coma pero estaba en el sueldo del futbolista. Los jugadores y profesionales del fútbol deben convivir con la presión. Y máxime cuando se trata de una presión que está a tu alcance.

Aquí no se le está exigiendo al equipo por encima de sus posibilidades, nadie le pide que gane una Champions League o que quede entre los 4 primeros de la primera División. Se está hablando y pidiendo abiertamente que se pelee por el ascenso porque sencillamente el equipo está capacitado para ello. Eso se lo deben de meter los profesionales en la cabeza y si hay alguien que no está preparado para soportar esa presión quizás haría bien en dar un pasito atrás. Porque más tranquilidad es imposible. Ningún cadista en su sano juicio le va a reprochar a los jugadores que no consigan el objetivo del ascenso. Lo que no se va a perdonar nunca es que no sé peleé por ello. Creo que la diferencia no puede ser más clara. Y lejos de suponer una presión cuando alguien te reclama algo que está a tu alcance debes tomarlo como una motivación y como un reconocimiento a lo que eres capaz de hacer.

Así que menos presión, menos bloqueo y vamos a hacer lo que sabemos hacer. Que si estamos ahí arriba con bloqueos y con presiones… imaginen lo que podemos hacer el día que nos las quitemos.