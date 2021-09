Temblar la conciencia

Como parece inevitable que dentro de unos años —pocos—, todos dependeremos de los manipuladores sociales, siquiera como ejercicio de adiestramiento, debiéramos empezar a considerar cómo soportarlo para seguir siendo seres humanos con capacidad para decidir por nosotros mismos. Sí, ya sé, es difícil con todo en contra e imposible cuando las jóvenes generaciones ya sean marionetas teledirigidas y tachen de inmovilistas, o retrógrados, o reaccionarios a los que sigan pensando que cada uno vale por su singularidad, no por la idoneidad de ser piara.

Será inevitable, bastará con que inunden los mercados, a bajo costo, de robots con inteligencia artificial para que sustituyan a la natural que, hasta ahora, ha sido patrimonio del ser humano aunque se use poco. Sí, ya sé; la inteligencia artificial se está desarrollando gracias a la natural, pero cuando ésta sea consecuencia de adoctrinamientos interesados; cuando hasta las apetencias dependan de los chips que cada cual lleve implantado, teledirigir los gustos, los sabores y, lo peor, la ética, los comportamientos se convertirán en artificios fluctuantes, y ya me dirá si se podrá presumir de algo como no sea de la capacidad para valorar la cantidad de chip que cada cual llevará encima, como ahora pasa con los piercing o los tatuajes.

¿Qué ya se vislumbra todo esto en el horizonte? Sin duda. De momento EEUU ya selecciona embriones genéticamente para 'mejorar' a los humanos; es decir, que en unos años el recién nacido será como la paella, un arroz con cosas añadidas más o menos exquisitas según sea el poder adquisitivo del que las encargue o la mano del cocinero a sueldo que las prepare. Si esto no indica la violencia estructural del mercantilismo puro y duro, ya me dirá. De ahí a que los que deciden vidas y haciendas insistan en mantener a la plebe lo más analfabeta e ignorante posible para que no note la manipulación a la que está siendo sometida.

¿No es para que nos tiembla la conciencia?