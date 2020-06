Hola, buenas, ¿es el servicio de teleinsulto? Sí, qué desea. Quisiera insultar a varias personas. Concrete, por favor. A cuatro personas en concreto. ¿Políticos, familiares, vecinos, opinadores,...? Uno de cada, si puede ser. Perfecto; necesita palabras soeces, polifóbicas o guerracivilistas. Me gusta más la ironía. De acuerdo; necesita un certificado de expediente sancionador. Eso qué significa. Un papel para que le llamen la atención. Quién. Su jefe por ejemplo. Para qué. Un insulto con llamada de atención posterior le da más empaque a su acción. Ah, genial, pues entonces póngame un certificado de esos. ¿Algún tema en particular? Es igual, cualquiera me vale. Tenemos muchos en la oferta básica; con la opción Premium tiene usted acceso a temas más espinosos. ¿Tienen algo sobre neocarlismo social? Sí. Pues ese mismo. Bien, deme su referencia catastral. ¿Y eso? Son requisitos. Ah. Supongo que tendrá en regla su declaración de la renta, o tarjeta de demandante de empleo en su defecto. ¿Cómo dice? Que si tiene en orden sus obligaciones fiscales y tal. ¿Para qué? Para que tenga usted acceso al servicio de teleinsulto. Esto es un poco raro. Lo siento. De acuerdo, aportaré lo que me pide. Me alegro de su buena disposición. Y ahora qué. Ahora rellene el siguiente formulario. Cuál. Este. Pero no lo veo. Claro, esto es una línea telefónica y los formularios no se ven. Entonces, ¿cómo hago? Puede usted acceder a él a través de nuestra web teleinsulto punto oerregé, se lo descarga y nos lo envía en formato pedeefe. Vale. ¿Tiene usted firma digital o se ha sacado la clave? Esto empieza a ser un poco insultante. ¿Me está usted teleinsultando? Ofú, no, por favor, no quisiera yo. A mí no me insulta nadie, ¿entiende? Es que me pide tantas cosas. Llevo media hora aquí atendiéndole y solo sabe insultarme. Mire, esto es una tontería. Tonto usted. No, usted. Vale, se le acabó el crédito. Y ahora qué. Yo qué sé, búsquese un alias ingenioso y métase en la sección de comentarios del Diario.

