Teatro de todos

Asistí el pasado jueves en el Teatro de las Cortes a una representación singular por parte de un grupo extraordinario. De fuente muy directa y personal he vivido el tremendo esfuerzo que tuvieron que realizar los miembros de UPACE que en calidad de actores, bailarines, técnicos y figurantes pusieron en pie, casi alzaron al cielo la obra 'Próxima parada: el amor', bajo la autoría y dirección de una figura también única: Raúl López de Palacio.

Contra el viento de la pandemia, las mareas de las propias limitaciones y la lluvia de frustraciones y miedos, más de dos años de trabajo culminaron en una función luminosa. Claro que la emoción pudo con los espectadores, en una de esas batallas que no siempre están ganadas de antemano sino más bien pendientes del delgado hilo de la desconfianza, que esta vez estaba mucho más presente en el público que entre los que parecían profesionales artistas.

Tengo además la suerte de haber sido testigo directo, y en algún momento 'sparring', de una mínima parte del tesón y la insistencia de una de las actrices, no sólo en aprenderse el papel sino en interiorizarlo y darle los matices imprescindibles para que un personaje dramático sea creíble y provoque en el receptor la lágrima, el rechazo y hasta la carcajada.

Lo más bonito de todo este proceso que desembocó el jueves sobre el escenario es que yo creo que ellos y ellas no han querido demostrar nada, sino terminar disfrutando en el culmen de un día del fruto de todos los malos ratos. No era gente con parálisis cerebral demostrando al mundo su capacidad indudable de superación, sino personas concentradas en una labor dramática y ofreciendo al respetable su trabajo: aquí lo tenéis, reíos, llorad, aplaudid o no según os parezca que debáis hacer.

Natural e inevitablemente, ante este alarde de gente normal a la que muchos habrían dado por perdida, el público se entregó y a la vez que los aplaudían se vitoreaban en realidad a sí mismos, a su fe nunca perdida y al apoyo dado, no en todas las ocasiones igual de animoso y entregado, pero siempre incondicional. Digamos que los esfuerzos, si son de verdad, son siempre fructíferos.