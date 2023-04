Cuenta la leyenda que existió una Cádiz con un vibrante festival de teatro aficionado y con un Festival Iberoamericano de Teatro que inspiraba vocaciones. Cuenta la leyenda que existió una Cádiz donde se crearon grupos que despuntaban por su riesgo y por su gente de talento. Incluso la leyenda encierra otra leyenda más antigua de una Cádiz con teatros abarrotados y programando piezas nacionales e internacionales a la manera de capital cultural del reino. Lo que ocurre con las leyendas es que, si se olvidan, pierden esa cualidad mágica para la que fueron creadas, hacernos soñar; y cuando no se sueña, se mata la posibilidad de futuro. Pero mañana, con la manzana de los Premios Max ofreciéndose en el Teatro Falla, sería un error no correr a morderla y cerrar los ojos. Ese es el primer paso, que no el único, incluso en este reino muy, muy, lejano: soñar para salir del letargo.