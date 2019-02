Debido a esa deformación profesional que me inspira, y a lo que más de una vez he hecho referencia, me llamó muchísimo la atención cuando la pasada semana en este gastronómico y querido Diario leí que una señora muy entendida y conocedora de la cocina -nuestra actual cultura- y además "quiñonera", era la encargada del inicio de las tertulias dedicadas al gran Fernando Quiñones. Una noticia que se iniciaba al calificar a esa señora con el adjetivo "tapatóloga". Siendo precisamente este calificativo lo que me ha inspirado a desarrollar este escrito. Término que no existe en nuestro diccionario, aunque me creo que puede ser entendible para el lector. De ahí que ese título también inventado me da pie para reflexionar lo que son las tapas. Porque, sobre la palabra citada, no entiendo ese interfijo -to-, ya que lo más correcto sería "tapalogía", un sufijo (logia) unido a "tapa" que, como sabe mi inteligente lector, significa "ciencia de" o "tratado de". Por tanto, la "tapatología" se define como el área del saber que estudia los fenómenos masticables y analiza tanto la tapa, como su hermano mayor el plato, sea sopero o llano.

Además, hablando de ese objeto llamado "tapa", eso que se come y está tapando la bebida, me acuerdo de que este escribidor fue el primer "tapatólogo" en esta maravillosa Isla nuestra. Así en las hemerotecas se lee que allá por el mes de noviembre de 1996, ostentando la responsabilidad de delegado municipal de Turismo, se imponía con el beneplácito de muchos la primera ruta del tapeo. Una iniciativa propuesta por el Patronato de Fiestas y Turismo que contaba con el apoyo de 19 hosteleros que ofrecían en sus establecimientos una tapa gratis con la primera consumición. Y a continuación esas crónicas añadían que tanto el delegado como los empresarios implicados catalogaban la iniciativa como muy positiva en cuanto a la buena respuesta del público ante la primera cita con La ruta del tapeo. Una prensa con las fotografías de aquellos hosteleros propietarios o responsables de esos establecimientos que iniciaron la primera ruta: Napoleón , Royalti , Échate pa'cá, Nuevo Reverte o Los Gallegos.

Y todo esto nos hace recordar a aquella calle Real de entonces. Nuestra verdadera arteria más principal y no la defenestrada de ahora.

Por eso, como los hermanos gemelos Torres directores generales del actual -ya por poco tiempo- ministerio de cultura, son esos grandes tapatólogos.