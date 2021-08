Talibanes musulmanes equivocados

Yo no les lamo talibanes, sino equivocados. Mahoma no predicó la maldad ni la crueldad. Fueron después los intérpretes del islamismo los que radicalizaron su religión. Y ahora más los imanes talibanes, al igual (que todo sea dicho) que nuestros antiguos clérigos en su afán por eliminar e incluso exterminar en la llamada guerra contra el moro. Y aún mas cercanos… esa manía de pasados curas en considerar a la lujuria como el pecado más abominable, digno del más atroz infierno, en vez de combatir la que sí lo es, la soberbia que aún esgrime alguien cuando destierra a un cura de su parroquia por ser consecuente y valiente con sus justas ideas.

Estoy que reviento al ver, oír y leer las barbaridades que hacen con las mujeres de Afganistán. Y este cabreo que me corroe, no sólo con ellos sino con todos cuantos en el llamado mundo civilizado callan o tan sólo emiten un comunicado puritano y cobarde. Yo no sé cómo las llamadas naciones civilizadas soportan en silencio tamañas tragedias. Yo no sé cómo las llamadas organizaciones feministas de todo el orden civilizado ni siquiera chillen o se manifiesten pidiendo justicia y dignidad para aquellas mujeres afganas, que son como ellas pero que han tenido la desgracia de nacer o vivir en un régimen tan extremista. Se debería cuidar y trabajar conjuntamente con otros gobiernos de otras naciones musulmanas que son y practican la sensatez y el verdadero islamismo, con esmero y coraje, a fin de contar con sus empeños y apoyos.

¿Ustedes han leído los mandamientos de los talibanes?... Dejando aparte cosas muy graves de diverso carácter, que son normales para hombres y mujeres en un país civilizado, cito algunos que te ponen la carne de gallina. Prohibido el trabajo fuera de los hogares, de donde sólo pueden salir las mujeres acompañadas. La educación vetada a las mujeres, ni escuelas, ni universidades. Prohibido practicar deportes. Todo el cuerpo tapado hasta los tobillos. Las que enseñen el tobillo serán sometidas a azotes en público. No se pueden maquillar. Tienen prohibido reír en público y llevar zapatos de tacón, No pueden montar en bicicleta. Separación en autobuses. No usar pantalones acampanados bajo el manto. Por supuesto, el burka en la cabeza. No pueden subir a un taxi. No pueden asomarse a la ventana o al balcón. No pueden hablar con un hombre que no sea su respectivo mahram. En resumen, las que no cumplan lo que ellos llaman la ley Sharía serán sometidas a azotes públicos y palizas. Asómbrense, llegan a cortarle los dedos a una mujer que se atreva a llevar las uñas pintadas.

Se comportan igual y aún peor que un león, el macho de la manada, que no permite que otros leones cohabiten con las leonas de su grupo. Yo estoy seguro que incluso entre los llamados talibanes existen hombres sensatos que no están de acuerdo con estas barbaridades, que cumplen el triple mandato del Islam: rezar, ayudar al necesitado e ir una vez al año a La Meca. Pero en modo alguno comparten las atrocidades que, repito, el profeta Mahoma no predicó.

Yo no entiendo cómo no salen a gritar en público a manifestarse las mujeres de Grecia, París, Madrid, Londres, Nueva York... Gritos que lleguen al cielo. Al cielo de Alá, que por mucho que leamos en el Corán, nada dice de esas barbaridades. Y, por supuesto, gritos que repliquen el silencio de las naciones poderosas. Mucho gritan si hay crisis del petróleo o de otras energías, de comercios internacionales. Pero en defensa del género humano femenino, silencio cobarde.

Para mí que estos talibanes tienen llenos sus cerebros de andrógenos, de hormonas masculinas, testosterona y androsterona. Hormonas que se producen en los testículos y que emigran a todo el cuerpo dando origen a los caracteres masculinos con todas sus consecuencias. Igual que las hormonas femeninas producidas en los ovarios dan a las mujeres sus efectos consiguientes. Pues bien, mejor dicho, pues mal, yo creo que los talibanes extremistas tienen la mollera llena de hormonas masculinas. Tienen un empacho mental machista de antología. Y en consecuencia sólo piensan en lo mismo, achacando a la mujer todo el mal, el gravísimo pecado de la sexualidad.

No se asusten por lo que voy a decir o escribir: hay quienes piensan que a estos extremistas lo que habría de hacerles es medicarlos. Y así, sin tanta hormona masculina, serían más ecuánimes y no tendrían esa agonía contra el sexo opuesto. Y verían a la mujer simplemente como otra persona igual a ellos. Pensando, podría valer que tomaran bromuro en el café todas las mañanas (como nos lo hacían tomar en la mili todos los días). Esto sin volver a la ley del Tailón, ojo por ojo y diente por diente. No y no, lo que hay que hacer es convencerlos. Combatir a los imanes radicales. Y enseñarles la verdadera Fe de Alá.

Mahoma no dictó esas normas, ni mucho menos. Respetaba a la mujer según su época, pero la respetaba. Me atrevo a creer que Alá es bueno y es el mismo Dios nuestro pero manifestado a los musulmanes de otra forma. No he consultado esto con monseñor, porque él no sabe del Evangelio, sólo sabe de economía.

Doy gracias a Dios porque nuestras mujeres, todas vosotras, hayáis nacido aquí. Mil gracias a Dios que sois libres, libres, libres. ¡Santo Dios!