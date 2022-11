NO TIRES LOS LIBROS

Me espanta que tiren los libros. Como está de moda internet y los demás elementos modernos, E-book y similares, nadie quiere un libro. Y yo por llevar la contraria, cada vez me gustan más y quiero más a los libros. Siempre me acuerdo de la celebérrima Biblioteca de Alejandría, aquella famosísima que tenía en sus estanterías miles y miles de pergaminos y rollos de papiros de todas las épocas y civilizaciones que conservó y transmitió. Se calcula que había más de 490.000 volúmenes literarios, académicos y religiosos que recopilaban diversas culturas y saberes.

Me cuentan que el eBook es la pera, se compra en una librería ad hoc y en él se lee todo lo que uno quiera, incluso se puede escribir. No ocupa espacio, no consume papel, el tamaño de letra es al gusto, tiene hasta luz propia y un buscador para ver lo que te interesa. Dicen que hay varios tipos y que el mejor es Kindle Amazon. Unos libros se pagan, otros son gratis. ¿Qué más quiere? Yo tengo mis libros subrayados de colores azul y rojo, anoto lo que me sugieren y los conservo como un tesoro adquirido durante toda mi vida.

Me ha encantado la noticia de Diario de Cádiz sobre la actividad en Cádiz de las Bibliotecas Municipales con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas acercando sus servicios a toda la ciudadanía. Mas hay bibliotecas municipales en otros sitios (ignoro si en Cádiz) que no aceptan donaciones de libros y que amontonan sus existencias en un cuartucho. Me recuerda a cuando el obispo Gutiérrez y Díaz, gran obispo por otra parte (y nada que ver con el alter economista banquero), que mandaba quemar los libros, empezando por los más antiguos, para la calefacción del seminario. Y era sencillamente porque en dicho seminario no se estudiaba ni se explicaba cosa alguna de Historia del Arte. Y hasta los seminaristas (yo era entonces uno) arrancábamos los pergaminos de los libros antiguos del tercer piso para forrar nuestros misales. Llegaron otros tiempos y otras enseñanzas, y todo el mundo considera, protege y cuida los libros.

¿Y qué vamos a hacer ahora con los libros? ¿Cómo es posible que desaparezcan auténticas joyas, historia viva en nuestras manos? Estoy seguro de que por muchas novedades que vengan, los libros, libros son; y si no, que se guarden en museos, que mérito para ello tienen. Sería una locura admitir que solo van a quedar el eBook. Imposible, totalmente imposible. Más me creo que pueda con el tiempo quedar en tres chicas el redicho invento nuevo, por mucho que pregonen que hasta el nuevo papel va a ser caduco y poco perdurable y, por tanto, desintegrable.

P.D. Neruda, Menéndez Pidal, Alberti, Cervantes, Góngora, Shakespeare... y tantos otros tienen todos mis respetos y estoy seguro de que muchos y muchas ciudadanos los conservaremos como joyas. ¿Para qué ya los maravillosos Facistoles de las catedrales? ¿Dónde ponemos los Incunables y los Códigos y los Manuscritos?

En suma, para leer en un viaje en avión o tren cómprate un chisme de esos, pero para tu casa, para la biblioteca, el libro. Por amor de Dios, no seamos tontos.