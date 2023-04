Tres días del 33, la última novela de Ramón Pérez Montero, gira en torno a los sucesos de Casas Viejas: un frustrado asalto al cuartel de la guardia civil, una frustrada proclamación del comunismo libertario en una pedanía miserable, una reacción brutal y desproporcionada de las fuerzas enviadas para sofocar la rebelión, un escándalo distorsionado por la prensa de derecha y de izquierda para desprestigiar a Azaña y acabar con la república burguesa. Sobre este episodio han corrido ríos de tinta. De todos se ha servido Pérez Montero para armar este collage que, dentro del texto, se resume así: "El novelista concibe su historia en torno a una choza ardiendo. La novela es el relato preso en un bucle infinito". Esta es la entraña filosófica de la novela: la historia como vórtice. La carne son las docenas de pequeñas secuencias en que, a la manera de Cela en La Colmena, se muestran más de 300 personajes que recuerdan, piensan, sueñan, mienten trenzando los infinitos hilos de aquella choza que sigue ardiendo en la memoria. El arte del novelista estriba en su maravillosa sensibilidad para seleccionar situaciones, momentos, relatos, y en su increíble oído para poner voz a toda esta gente. En la estela de Faulkner, de Rulfo, de Luis Berenguer, abre este relato coral la voz del carbonero casavejano al que escuchamos desde dentro: "Mi nombre y apellíos, na más que pa que ustedes lo sepan, Francisco Cruz Gutiérrez. Pero mejor que me mienten ustedes como Curro Zeisdeo, el modo que to el mundo me conoce"; "Eran otros tiempos aquellos. Por aquel entonces nunca faltaban carrascas que quemar. Naide se metía contigo cuando echábamos mano a los calabozos. Conocíamos ca árbol. El que se podía tocar y el que no. El monte nos respetaba y nosotros respetábamos al monte". Otro gran personaje es su nieta María Cruz Silva, conocida como la Libertaria, con toda su inocencia, como cuando habla del hombre al que amó, que "borraba las orillas del tiempo y dejaba los relojes sin manillas" (hay un cuadro de Chagall sobre el amor que se titula así, "El tiempo sin orillas"). Tres días del 33 es una gran novela, llena de sabiduría, arte y emoción.