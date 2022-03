TERNURA EN UCRANIA

Señor, la guerra es mala y bárbara,/ la guerra, odiada por las madres,/ las almas entigrece".

Los versos de Antonio Machado introducen mi reflexión sobre la guerra de Ucrania. De repente hemos sentido la barbarie llamar a nuestras puertas y, por la televisión e internet, ocupar nuestras casas. Sabíamos que hay unas sesenta, dicen, guerras activas en el mundo, y del tráfico de personas, de la emigración ilegal y muchas otras injusticias, pero aprendimos a convivir con ellas sin que nos afecten. Lo de Ucrania nos ha golpeado mucho: también en Europa somos capaces de volvernos tigres feroces. Y no sabemos cómo eso nos afectará.

Toda guerra tiene muchas causas y ésta también. No soy competente para analizarlas. Unos insisten en la necesidad de Rusia de defenderse y otros en lo criminal de la actuación rusa. He escuchado unas declaraciones de Borrell en las que la Unión Europea hacía algo parecido, ¡oh milagro bendito!, a una autocrítica y reconocía que se dijeron cosas que no se deberían haber dicho y que se cerraron oídos a gritos que deberían haber sido escuchados. Puede que en el pasado se cometieran errores, por ejemplo, tras la caída del bloque socialista cuando

ni Europa ni los Estados Unidos tuvieron visión histórica para integrar a aquellos países excomunistas en una única comunidad mundial. Problemas no bien resueltos se envenenan y cuando explotan, como ha sucedido ahora, lo hacen de modo cruel y terrible. De todos modos, nada justifica la guerra que Rusia ha declarado. Solo la diplomacia y el diálogo pueden traer la paz y la solución a los conflictos.

Apoyemos todos los esfuerzos por el fin de los combates. Ayudemos a las víctimas de la guerra. Exijamos rectificaciones de políticas, si es necesario. Y, los cristianos oremos por la paz. Hagámoslo a la Virgen de la Ternura, venerada en Ucrania y que en vez de corona lleva en su cabeza el pañuelo de las campesinas ucranianas. Que esa Madre, que odia la guerra y ama a sus hijos, nos proteja.