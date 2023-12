Ayer estuvimos los de la Cofradía de los Esteros recogiendo firmas en la Plaza del Rey para llevarle a la alcaldesa la petición avalada para el nombramiento de Elvira Loureiro como Hija Adoptiva de San Fernando. Superpaco lleva más tiempo en espera, pero la entidad proponente, la Cofradía de los Estudiantes, no pone mesas petitorias en la puerta de la Iglesia del Cristo, puede que piense que el solo escrito a Patricia Cavada sea suficiente. Y la verdad es que no sé si lo es. Lo que sé es que Superpaco ha sido el mayor deportista de élite de la ciudad, portero de la Selección Nacional de Futbol de España, guardameta del Sevilla, en donde es considerado un ídolo y, sobre todo, un hombre volcado siempre con San Fernando, sus cofradías, su iglesia local, la gente. Vamos, con mérito suficiente y sobrado para que lo distingan con el nombramiento de Hijo Predilecto de su pueblo. Dicho queda. En verdad son dos personas con cierto parecido. Vienen de abajo, del trabajo duro y esforzado, de la lucha por la vida. Y gozan del cariño de mucha gente, de casi toda la gente. ¿Se necesita más para que el gobierno de Patricia Cavada se decida a avalarlos y nombrarlos Hijos de San Fernando, inscribirlos en su libro de honores? Hace mucho que quería escribir de esto pero no sabía, no estaba seguro, de que los perjudicara. En el sentido de que un político con mayoría absoluta se considera con la absoluta razón para hacer o no hacer lo que le venga en ganas. Mucho más cuando no han movido una mano, se han encontrado con la sorpresa de que hay entidades, personas, grupos que quisieran que se les hiciera ese honor, se les diera este Título. La cofradía que preside José Domínguez Oneto, que viene llevando lo mejor de la Isla mundo adelante, es la que está detrás del nombramiento de Elvira La Gallega, esa mujer buena que se siente más que retribuida por el cariño de la gente de la Isla. Es más, incrédula se siente. Superpaco guarda silencio y sigue a la espera de una señal, sin comprender del todo que no haya habido ningún movimiento, que sepamos, en la petición de Afligidos, la pujante cofradía de nuestro inolvidable José Macías Martín. Yo, optimista, estoy viendo un Teatro de Las Cortes lleno hasta arriba la mañana en que Elvira y Francisco Ruiz Brenes, Superpaco, reciban los diplomas y el aplauso del pueblo, que no olvida las buenas obras, la buena gente, los mejores cañaíllas.

El próximo año debe ser el año, debe ser el día del reconocimiento a sus ejecutorias. Por eso ayer recogimos firmas, avales para Elvira Loureiro y recordamos que está pendiente lo del bueno de Superpaco. De esperanza también se vive