Sólo tengo un montón de preguntas y casi ninguna respuesta para un fenómeno que se manifiesta últimamente en San Fernando, como si fuera una invasión alienígena: la proliferación y ampliación de supermercados. Abren algunos y otros crecen hasta convertirse en lo que ahora se llama grandes superficies. ¿A qué se debe esto? ¿pasa sólo aquí? ¿tiene la gente de La Isla un poder adquisitivo extraordinario? ¿sobra el dinero para gastar?¿faltaban sitios para comprar? ¿no era suficiente con Bahía Sur, el centro comercial más grande de la provincia?¿la pandemia ha incentivado a llenar la bolsa de la compra hasta que rebose?¿y acaso la oferta es más variada por eso?¿es mi vista o en todos los súper venden los mismos productos, si bien con diferente marca blanca?¿es un signo de progreso la apertura de estos locales? ¿lo es de riqueza?

Me asombra que, mientras lo que llaman indicadores económicos pintan una situación económica no demasiado boyante de la población, se produzca este brotar desaforado de macrotiendas. ¿No es tan grande la crisis como la pintan?¿tanto hemos ahorrado en estos casi dos años que llevamos soportando al azote del coronavirus?¿de verdad son necesarias decenas de variedades de palitos de cangrejo congelados?¿o de detergentes activadores del lavado?¿y cuántos aromas de suavizante necesitamos?

A la vez que observo pasmado esta superexplosión, me lamento del casi abandono que viven los dos mercados de abastos de la ciudad, no hace tanto centro auténtico de las compras de alimentación y hoy con un buen número de puestos cerrados. Andar un día de entre semana por sus pasillos casi desiertos y con los detallistas a la espera del público es bastante descorazonador, mientras no muy lejos de allí el personal andamos autosirviéndonos mientras arrastramos la cesta o el carrito, y abarrotando las colas ante las cajas. ¿Cuántos pitidos del escáner de código de barras tenemos que oír para sentirnos satisfechos?

La escena que se puede ver a la puerta de uno de esos súper, en la que entramos y salimos en tropel, se asemeja al maquinal desfile de ida y vuelta de los patitos de latón de aquellas casetas de tiro en las ferias antiguas. Parecemos necesitar la visita diaria a esos nuevos santuarios, pero no observo paz ni felicidad en los rostros a la salida. Una última pregunta, pues ¿por qué compramos tanto?