Una entidad, con un hermoso nombre que incomoda incomprensiblemente a algunos, la Asociación de Memoria Democrática de San Fernando, ha identificado los restos del llamado Sujeto 70 como pertenecientes al alcalde Cayetano Roldán, asesinado como buena parte de su corporación por las tropas golpistas en 1936. Sus huesos fueron rescatados como los de otros muchos lanzados a las fosas comunes del cementerio tras ser ejecutados vilmente en aquellas trágicas jornadas que siguieron al levantamiento fascista en La Isla.

Las crónicas dicen que Cayetano Roldán era un buen hombre, además de gran profesional médico, pero los desaforadamente vengativos fascistas sólo le dejaron ejercer como excelente alcalde durante unos pocos meses. Cometió lo que según ellos era el gran pecado de ser un demócrata elegido por su pueblo. Y acabó en una indigna fosa común junto con otros muchos pecadores como él.

No sé si será el signo de los tiempos que nos esperan, pero me extraña a la vez que me molesta la poca repercusión que ha tenido esta noticia, cuando Roldán debería ser un icono de referencia para esta ciudad tan necesitada de biografías ejemplares y de memoria, un héroe civil sin pretenderlo, representante de la dignidad humana y, desgraciadamente, de la tragedia que supone la imposición de una ideología totalitaria.

Fusilar a un alcalde democrático adquiere las dimensiones de un ajusticiamiento masivo, ya que el regidor representa a todo el pueblo, y posiblemente esa era la intención de sus asesinos. Se me ocurre que un homenaje en condiciones sería instalar un monumento conmemorativo de su figura y de los que le acompañaron en el martirio y qué mejor lugar que el dejado por el golpista Varela. Quizá algunos, muchos o pocos (siempre serán demasiados), digan que esta reparación histórica contribuiría a reabrir heridas. Y yo digo que, sin embargo, sumaría para reivindicarnos como pueblo que tiene claro lo que quiere, y a hacer de la Plaza del Rey un lugar más pacífico, libre y orgulloso de su herencia.