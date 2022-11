Sueños en blanco

Le ha costado sangre, sudor y lágrimas al Cádiz sacudirse la caraja gorda de las cinco primeras jornadas, pero poco a poco han empezado a verse brotes verdes en el equipo de Sergio González. La pena es que sigue faltando algo de pólvora arriba y esa mejora no se ha visto recompensada en forma de puntos. Pero el Cádiz, según las cuentas de la lechera, podría llevar ahora mismo al menos 5 o 6 puntos más si se hubiera acertado arriba y no se hubieran cometidos algunos fallos. El equipo mereció ganar ante el Betis y el Getafe, y se complicó la vida en Girona en la ultima acción.

Pero bueno, es lo que hay y quizás prefiero ver a un equipo que es capaz de ir mejorando poco a poco ante cualquier rival a uno con 16 puntos a base de chiripa. Sí, lo prefiero, porque la suerte no dura eternamente y la mejoría sí que se puede prolongar mucho más en el tiempo. Y para terminar el calendario antes del Mundial, el capricho azar nos manda a la capital de España, al Santiago Bernabéu, uno de los campos, a priori, más complicados para cerrar esta primera parte de la liga.

Pero si les soy sincero, tengo mis esperanzas en este partido, y no solamente para arañar un empate, sino que sueño con la posibilidad de algo más. En primer lugar porque la trayectoria del Real Madrid en estos dos últimos partidos invita al optimismo. Ruina gorda de los merengues ante Girona y Rayo Vallecano. ¿Podría pagar el Cádiz los platos rotos de estos dos pinchazos? Pues podría ser, pero sigo viendo motivos para soñar. Estadísticas aparte, pues no perdemos en Madrid desde la vuelta a primera división, los futbolistas del Real Madrid tienen la cabeza puesta en el Mundial, por más que digan que no. Ancelotti dice que no piensa en el mundial y que irá con todo ante el Cádiz. Y es cierto, pero hay uu sutil matiz: Ancelotti no va a jugar el mundial y sus jugadores sí. Al menos lo pretenden, y en las ultimas semanas se están viendo ya demasiados casos de futbolistas, grandes futbolistas, que se van a perder el mundial, léase Pogba, Mané, Coutinho, Werner, Wijnaldum, etc, etc. Y dice un refrán que "Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar". Yo no discuto que Benzemá, por ejemplo, pueda volver hoy a la convocatoria. Lo que sí les aseguro es que va a ir con más cuidado que un sordo cruzando la vía del tren.

En este tipo de partidos la más mínima intimidación hace mella en quien está loco porque acabe esto para ir al mundial. Carlos Santillana, el ex delantero del Real Madrid, comentó que con el Madrid ya campeón de liga visitando a un Racing de Santander que se jugaba el descenso, en año de mundial, recibió un consejito al oído de un defensa del Racing: "Si quieres jugar el mundial, pide el cambio". ¿Adivinan qué pasó? Premio. Santillana pidió el cambio. Que oiga, no dijo yo, ni sugiero, que haya que lesionar a nadie, dios me libre, pero es para que vean con la mentalidad que pueden jugar hoy algunos de los de blanco. Va ser complicado, pero tengo buenas vibraciones. A ver.