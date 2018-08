Sueño de una tarde de verano

El/la calor, según, es como un soplete que suelda el sudor al cuerpo. Si alguien intenta dormitar en playas o piscinas, mejor que lea. ¿Qué por qué cuento esto? Mejor que lean. Primero leo un ensayo sobre falsas banderas. Utilizadas por políticos, cómo no, para conseguir sus fines. Un ejemplo sería el animalismo con veganos, vegetarianos y ovolactovegetarianos contra todo lo que se muerda omnívoramente. Desde corridas de toros a lenguados a la meniere.

Luego leí la magnífica Azotea de Manolo Fossati en mi Diario de Cádiz sobre el mafiosismo de partidos. Para morder o disculpar másteres y tarjetas FAFFE, según se sea de aquí o de acullá. Luego leo a Pérez Reverte, que endiña contra el feminismo rabioso que él llama folklórico, que alinea a los defensores de la lengua española, de sus reglas ortográficas y gramaticales, de sus diccionarios y de su correcto uso, colgándoles la etiqueta de reaccionarios y derechistas, por mantener las normas como reglas de uso elitista para distanciarse del pueblo -ya apareció la palabra pueblo en su sentido contaminante- y defienden la atroz sintaxis, las faltas de ortografía, las de concordancia, y todas las demás, como si fuese un uso libertario der pueblo, cuando nadie quiere estudiar en un sistema democrático que dispensa, hasta los dieciséis años, enseñanza gratuita.

El/la calor, según, ha tomado mi sombrilla. El cuerpo es el soplete del sudor, recuerden, y me siento cansado. Pero sigo leyendo o creo que sigo. La arena está brillante. Reverberativa. Siento que se me cae el libro de las manos, Declaraciones de Bibiana Aido. Si una jirafa se queda embarazada, el feto es una jirafa. Si una mujer se queda embarazada el feto es un feto.

Parece un texto del Echenique, "En la izquierda a veces la gente se vuelve anticientífica" y siento que leo:La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. ¿Nos suena? Así de bueno. "Vamos a crear una biblioteca por mujeres para mujeres…". Ah. Y cómo no la Calvo. La Constitución está escrita en "masculino absoluto".

El leve sudor frío dejó de atornillarme. A lo peor me estaba comportando a "tontas y a locas", y en la Real no se dan cuenta del improgresismo. ¿Cómo debemos decir, grafemas, grafomas, grafemos?... Puestos ya… Me asaltan las coligaciones coaligadas sostenibles, cierto lenguaje disruptivo, lleno de gobernanzas, empoderdamientos y desarrollos insostenibles. Charlas a puerta cerrada y no a solas, conferencias de prensa por reuniones informativas, ya que no sólo son medios para imprimir, sino radios y teles…

Así le echamos cojones a las Academias, y me despierto del sopor con un chiste de Acosta Martínez, entre un largarto, un lugarto y un restil -sic-. Y es que todo parece vergonzante y no vergonzoso y zarandajas carajotas: Es "como muy" emocionante.

Eruditos a la violeta. Políticos manteros. Voy a tener, como Homero, que alabar en Eneas la ciencia de huir.