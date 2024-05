A estas alturas de temporada, la peor en muchos años, a los cadistas solo nos queda encomendarnos a la Virgen, con la promesa de que si nos salvamos la próxima pretemporada la hagamos en Lourdes. Sí, porque más que agarrarnos a un clavo ardiendo lo que necesitamos es entrar en modo éxtasis de Santa Teresa, soñando con una de esas cosas que ocurren en el fútbol cada dos millones de años. La victoria ayer del Mallorca (ese equipo al que había que ganarle y no se hizo) nos deja hoy al filo del abismo. O ganamos o le decimos al dueño de la Venta del Nabo que vamos para allá. Perder es irnos a segunda, no matemática pero sí virtualmente.

Es que el milagro que necesitamos es de tal magnitud que, primero, tenemos que ganar los cuatro partidos que quedan (ojo, los mismos que hemos ganado en 34 jornadas) y luego esperar que Mallorca, Celta o Rayo Vallecano pierdan hasta el autobús. Ahora ya, evidentemente, no vale de nada acordarse de errores pasados, que han sido muchos. La final era contra el Mallorca, no la de hoy. Lo de hoy es una necesidad vital para seguir igual que la semana pasada, y con un partido menos.

El mayor error que se ha cometido en estas ultimas jornadas fue dejar vivo al Mallorca, en lugar de ponernos a tres puntos. Y aun así, porque el otor error mayúsculo ha sido dejar escapar al Celta, que es el que tiene un calendario propicio para perder tres de los cuatro partidos que todavía le quedan a la hora de escribir esto. El Mallorca tiene un calendario bastante asequible. Y lo nuestro, lo nuestro no tiene nombre. Y lo he repetido hasta la saciedad. No es porque podamos acabar descendiendo, que eso ocurrirá esta temporada, la que viene o dentro de tres, es nuestro sino. Es por descender en una temporada tan barato, donde la salvación puede estar incluso por debajo de los 40 puntos. Ahora sobran comunicados, ruedas de prensa y cantos de sirena. Ahora lo único que queda es exhibir unos huevos como los del caballo de Espartero y rezar. Si hay una afición en España a la que hay que pedirle poco, esa es la del Cádiz. La afición siempre está ahí, pero si te dedicas a aburrirla, la culpa no es de la afición, sino tuya. Pero vamos a soñar, señores, un sueño, por cierto, que cada vez nos creemos menos de boca para adentro. La única esperanza que tenemos es que la mayoría vemos ya al equipo en Segunda y todo lo que venga a mejor será una enorme sorpresa.

Por eso hoy, sinceramente, voy a ver el partido con poca tensión. Si se gana alargamos un poco más la agonía y alimentamos la esperanza y si perdemos es que no merecemos seguir ni un partido más en esta división. No hay más. Que ganarle hoy al Getafe no se vea como una gesta, sino como una cuestión de honra, de honor a esta camiseta. Es lo mínimo que se pide. Está complicado, casi imposible, pero el futbol es caprichoso. Soñemos mientras se pueda, aunque cada vez esto se aproxima más a una pesadilla que a un sueño. Y en Cádiz no es que no se quiera soñar, es que hay cosas que te quitan el sueño.