La turba carnavalesca sigue mancillando lugares sagrados con la connivencia de este Ayuntamiento. Voy a sorpresa (desagradable) por día. Me llamaba ayer asustada una buena amiga que vive en la plaza de San Juan de Dios y en directo, observando entre visillos, me contaba lo que estaba presenciando. Cientos de personas, esperando comprar las entradas de la final del COAC (qué siglas más feas, hasta para eso son horteras) estaban pisando... qué digo pisando, pisoteando suelo sagrado para las personas de orden como yo, para quienes aún conservan la fe y la moralidad intachables. Ocupaban parte de la plaza, ese sitio por el que pasa la solemne procesión del Corpus Christi y su soberbia custodia de plata, orgullo de la ciudad, bajo ese toldo suspendido en los palo-corpus. Oh, los vellos de punta, la carne erizada. Por donde transcurren también los cortejos procesionales de la Semana Santa de Cádiz. Allí donde suenan marchas procesionales se cantaban ayer cuplés de pelos. Al lado de donde pasan los clérigos con sus elegantes ropajes en Corpus el desfile era de moda anganga de gorra y chándal. Mi amiga, después de rezar por las almas de esa chusma que, por más que digan los poetuchos del Carnaval, de selecta tiene poco, me volvió a llamar para explicarme la estampa que estaba contemplando cuando acabó la cola. La chusma no dejó allí una alfombra de romero, tomillo y dibujos de sal coloreada, si no paquetes vacíos de Ducados y Fortuna, colillas, cáscaras de pipas y pañuelos de papel con miasmas. Un asco.