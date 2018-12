Subir en ascensor doce plantas

C OMIENZAS a subir las doce plantas en este ascensor sin hacer ni un examen. En cada planta suena una campanilla. Clín. Sabes que cuando llegues arriba ya no habrá más campanillas. Habrás alcanzado el éxito. Te convertirás en el gran centro de atención.

Te entra la prisa. Animas al ascensor para que aligere. Dale caña, profieres ante la parsimoniosa actitud de la cápsula de levitación por polea. No te da vergüenza hablarle a la nada. No hay nadie que te escuche. Está todo el mundo pendiente de la televisión unificadora. Enciendes un cigarrillo curvado. Temes despeinarte. Pisoteas el suelo, para ver si así, cabreando al ascensor, tira parriba con más ímpetu. Aporreas el reflejo de la palma de tu mano en el espejo. Pulsas varias veces más el botón de la planta doce, y casi te lo cargas. Pero nada, el bicho cúbico sigue respetando la velocidad de ascensión que le marcaron sus programadores. Para el bicho, llegar tarde es un concepto sin sentido, mientras que para ti, es empezar con mal pie el inicio de tu reinado.

La ansiedad se convierte en desesperanza. No llegas. No da tiempo. Tu reloj, que parece estar drogado, marca las doce menos cuarenta segundos. No llegas. Entre que aún tienes que alcanzar el duodécimo piso, abrirse las puertas, abalanzarte sobre el timbre de la casa, asegurarte el peinado, alisarte el traje, esperar a que te abran, te abracen, te besen, te vitoreen, te pongan una corona y te den un cetro, entre todo eso, el tiempo vuela y se agota.

Clín. Planta doce. Has llegado. La puerta corredera no se abre. Le das una patada. Se abre. De mal humor, pero se abre. Saltas al rellano con el pie derecho y cuando le das al timbre, fuera, en la calle, comienzan los petardazos. Acto seguido, estalla el júbilo pagano de la gente en sus casas como si celebraran un gol universal. Esta vez, el mundo ha girado más rápido que tú. Elegiste lo fácil y ahora nadie te oye. Nadie te recibe. Ya no serás el centro de atención. Haber cogido las escaleras.