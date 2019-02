Mi Spoticai

Habrán visto la simpática sección que de vez en cuando nos obsequia Diario del Carnaval. Spoticai se llama. Por allí pasan los carnavaleros con una lista de sus composiciones y músicas favoritas. Unas canciones rarísimas, por cierto, pero de todo tiene que haber en la viña del Señor.

Como no creo que me llamen para esa sección, me adelanto y a mis seguidores les ofrezco la lista de mis canciones favoritas.

En primer lugar y sin discusión posible, Amarguras, de Font de Anta. Es la obra cumbre de la Semana Santa. Pero no para escucharla en Cádiz y rodeada de catetos. Hay que paladear esta obra cerca de la iglesia de San Juan de la Palma, al lado de las Hermanas de la Cruz. En Sevilla.

En segundo lugar, Cádiz Cofrade, de mi amigo Abel Moreno, el genio musical de Encinasola. No tanto por la calidad de la obra sino por el mérito que tiene llamar cofrade a una ciudad como Cádiz, todo el año pendiente del dichoso Carnaval.

Para el tercer lugar voy a dejar las solemnidades y opto por una música profana, alegre y desenfadada. Mi canción es Sevilla tiene un color especial, de los del Río.

Esa es una canción para llevarla siempre en el teléfono móvil y escucharla en cualquier momento. Yo la utilizo como terapia, para los días tristes y húmedos de Cádiz. Nada más escuchar los primeros compases y ya me veo entrando en la bendita Sevilla por la Palmera.

¿Y de Carnaval? Nada. Estamos hablando de música y no de grillos enjaulados.