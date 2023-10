En su poemario Spleen de Paris, el genio inabarcable de Charles Baudelaire (París, 9 de abril de 1821-París, 31 de agosto de 1867), aunque sólo fuere por el título, ya nos pone delante del sentido de esta palabra, spleen, que, aunque ha tenido variada semántica a lo largo de la Historia, desde llamar así al bazo, por ejemplo, nos llega a nosotros como algo muy cercano a la melancolía y al tedio. Y éste, parece ser, el sentido con el que ha quedado definitivamente ajustado en el imaginario colectivo: tedio, melancolía, aburrimiento…

Recurro al gran poeta francés para describir mi estado de ánimo durante la segunda parte del Glorioso frente al equipo de Híspalis. Porque, por primera vez en Carranza un aburrimiento, un tedio gruesos, un mirar el reloj para ver cuánto me quedaba todavía por seguir sufriendo aquel coñazo (término gaditano equivalente a spleen). No me divertía nada el juego de ambos conjuntos: pelotazo va, pelotazo viene, un juego deslavazado, lacio, discontinuo, donde no se apreciaba ninguna muestra de calidad futbolera. En cuanto al Glorioso, era llamativo el cansancio de varios jugadores, especialmente nuestro Cris Ramos (aprovecho para mandarte un sentido pésame por el fallecimiento de tu abuelo, campeón). No es que me fije exclusivamente en el chico de San José del Valle, no, es que si él no funciona, por la razón que sea, Carranza entra en spleen. Sin embargo, cuando está fresco da gusto verlo. Cómo este chico ha prosperado desde que llegó aquí. Y es que, domingo a domingo, mejora. Increíble. En esta ocasión tenía que doblegar al rocoso Sergio Ramos, quien, por cierto, debió abandonar el verde ya en la primera parte. Y lo dejó muerto en el primer gol, un gol de pelotero de los buenos, encarando al portero sevillista y metiéndole el balón por el palo corto como si eso fuera tan fácil. Casi al final, una medicina para dejar de lado el spleen: Cris se va otra vez del central homónimo y rompe el balón contra el meta visitante dos veces. Si eso ocurre en el minuto veinte, es gol, no lo duden, porque Cris fresco, descansado, es capaz de casi todo.

A anotar como refugio o medicina contra el carrancero spleen, el gol de Machís. Yo ya sabía que tras el balón maravilloso de Roger, y una vez dentro del área el venezolano no fallaría, porque tiene muchísima calidad con ambas piernas, y más con la diestra. Reconozco que siento por Machís una devoción especial y me jod… bastante cuando abandonó el Glorioso. Hay quien murmura que si lo de la mujer, que si la bronca con el gachó. No defenderé jamás la violencia, y menos ejercido contra una mujer. Pero cuando yo salía de casa para ir a San Martín, qué horror, pasaba por el majestuoso edificio neoclásico desde cuyas ventanas se veían los brazos de los presos; mas, lo que nunca, nunca he olvidado eran aquellas bellas palabras en el frontis de la entrada: “Odia al delito, compadece al delinqüente”, así, con crema sobre la u. Mamá, delincuente está mal escrito, ¿no?, preguntaba a mi santa, que me respondía con un “vamos, no te embobes, que llegamos tarde al colegio”. Y desde entonces, desde siempre, ya supe lo que de adulto he interiozado absolutamente, el dolor de mis semejantes, la comprensión, la compasión por quien ha actuado mal o sufre. ¿Se nota que leo a menudo el Evangelio del carpintero analfabeto de Nazareth?