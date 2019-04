Quedan seis semanas para las elecciones municipales y nunca hasta ahora se había prolongado tanto el misterio sobre los posibles candidatos de todas las formaciones que concurrirán a los comicios. La campaña de las generales se ha metido por medio de la carrera hacia el sillón de Peral y algunos partidos que en teoría podrían tener buenas perspectivas lo están apostando todo a esa carta, descuidando las plazas locales. Es el caso de Ciudadanos, que en el momento de escribir estas líneas no ha dado norte aún sobre su cabeza de cartel para El Puerto. Ha habido mucho run-run y mucha apuesta, pero a la hora de la verdad todo sigue en el aire. Y para muestra, lo que ha pasado en Jerez, donde también sonaban los nombres de destacados fichajes independientes para finalmente quedarse como candidato el que ha sido portavoz del grupo municipal los últimos cuatro años. Parece que el modus operandi de la formación naranja, poniendo a los posibles candidatos ante el ultimátum de aceptar o no la propuesta sin apenas tiempo para hablar de nada, no gusta a quienes tienen que poner su cara y su prestigio para jugárselo todo por un proyecto político.

También nos está deparando esta precampaña algunas sorpresas, como el nombramiento de Alejandro Gutiérrez como candidato de la coalición Adelante Andalucía, quedando el hasta ahora alcaldable de Izquierda Unida, José Luis Bueno, en un discreto tercer puesto. Cuando se comenzó a hablar de la posible confluencia creo que nadie se planteaba -fuera de los negociadores, claro está- que la candidatura la encabezaría alguien de Podemos, sin experiencia alguna en el gobierno local. Izquierda Unida ha estado cuatro años en el gobierno, con sus luces y sus sombras pero eso debería haberles dado una ventaja a la hora de relanzar su compromiso con los proyectos iniciados. La marcha de Antonio Fernández quizás haya facilitado las cosas para que Podemos imponga sus condiciones, aunque habrá que ver la rentabilidad electoral de esta estrategia.

En cuanto al resto de partidos, el PSOE no presentará ya su candidatura hasta después de las generales, el PP mantiene ahora un ritmo más al ralentí tras casi un año de campaña y quienes están tomando ventaja son quienes no se juegan nada a nivel nacional, como las agrupaciones de electores de Levantemos y Unión Portuense. La batalla comienza el 29-A.