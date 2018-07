Soraya y Casado

El PP estaba tan desacostumbrado a elegir secretarios generales en primarias abiertas que ahora sufre el síndrome de ausencia del dedazo, y si no que se lo pregunten a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que tras permanecer firme tras un Rajoy agarrado al gobierno cual garrapata, después de sustituirlo en aquel debate televisivo, apenas acabado lo de la Gürtel y liquidada su archienemiga Cospedal, la abogada del Estado debió pensar que el mando del partido popular era suyo. Y nada más lejos de la realidad.

Su rival, que además confía en ganarla en la segunda vuelta, no es otro que Pablo Casado, que junto a Andrea Levy -por cierto, ¿dónde anda escondida?- y el político-poeta vasco, Borja Sémper, representaban la renovación popular vía NNGG. El problema de Casado es que si se llamara Pablo Rivera no íbamos a encontrar mucha diferencia respecto del líder de C's, que parece ser su modelo a seguir. El hecho de que Pablo sufriera un acoso y derribo brutal por sus másteres y carreras hace pensar que alguien sabía hace dos meses quién iba a ser su competidor. ¿O quizás hayamos visto demasiadas series de intrigas políticas? Es como la desgraciada sucesión de desdichas de la votación de la cúpula de RTVE, hemos visto la misma película demasiadas veces: hay un patrón definido.

Si yo fuera afiliado al Partido Popular no vería con malos ojos a estos dos candidatos, me refiero a Pablo Sáenz y a Soraya Casado; lo preocupante son las personas que les brindan su apoyo. A Soraya la han valorado positivamente Celia Villalobos y ¡José Luis Rodríguez Zapatero! que parece haberse puesto del lado de quien no desea que prospere. Por otro lado, a Casado lo han defendido Aznar, Cospedal y Esperanza Aguirre (desconozco si también lo habrán hecho Ignacio González y Francisco Granados). Parece que Pablo parte con ventaja pero solo habría que ver a Tomás Roncero, periogafe deportivo, con la camiseta de la selección española de fútbol que lució Casado durante el mundial para que Soraya subiera del 60 al 80 % de soporte de la militancia, eso sí.

Resulta divertido observar desde el balcón los bailes y movimientos, los cambios de escaque y los enroques, que se están produciendo en los populares gaditanos cada día. Pablo y Soraya han recabado las firmas de ex ministros, senadores, diputados y ediles de todo vicio y condición: es un duelo cainita al atardecer. Lo cierto es que por mucho que grazne el desabrido Hernando en el hemiciclo, el PP carece de un líder carismático que guíe la reforma del partido, necesitado de chorreo, picado, resanado y dos capas de pintura elastómera. Rajoy aguantó cuanto pudo en un sillón carcomido por la corrupción y la traición a los principios liberales de su ideario, y ahora, salga quien salga elegido, el PP verá diluirse su electorado entre los que votan naranja y los emigrados a Vox. Mientras, Pedro Sánchez arroja su comodín al tablero: el dictador muerto, el 'Gibraltar' socialista.