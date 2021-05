Paseando por la calle hace unos días encontré un cartel que decía: "Prohibido terminantemente dejar de soñar".

Creo que incluso los más recalcitrantes mayistas del 68, que aún recordamos aquello de "prohibido prohibir", aceptaríamos que el dejar de soñar fuera la única prohibición tolerada. Lógicamente he caído en la tentación y aquí les comparto lo soñado.

Ahora que en España se va despejando el tema de las vacunas e imaginamos el futuro con más tranquilidad hay que seguir insistiendo en que aquellas deben llegar a todos los países del planeta. Algo no garantizado al día de hoy. Sin embargo, y puestos a soñar, ¿por qué no imaginamos que ese objetivo será posible? La reciente solidaridad internacional mostrada con la India, desbordada en un momento crítico por el aumento de contagios, nos da esperanza y nos permite pensar que esa conducta podría extenderse a los países más pobres, facilitándoles el acceso a las vacunas que precisen.

Quiero contarles un cuento. Érase una vez un país que producía mucho y muy buen trigo. Para fomentar la calidad del cereal se celebraba un concurso anual que premiaba al productor cuyo trigo fuera el mejor. Siempre ganaba el mismo agricultor. Con diferencia su finca producía las mejores espigas y los mejores granos. En una entrevista le preguntaron cuál era el secreto de su éxito. "Comparto todos los años mis semillas con los agricultores vecinos", contestó. "¿Cómo es eso, no teme que le hagan la competencia y le ganen?". "No, nada de eso. Al contrario, si las fincas que rodean la mía tuvieran mala semilla ésta acabaría llegando a mis campos y arruinaría mi cosecha. ¡Debo asegurarme que eso no suceda!".

Un mundo con grupos de población no vacunados es un mundo expuesto a nuevos contagios. Porque vamos todos en un único barco, seamos solidarios. Por muchos motivos y, también por necesidad, ser bueno resulta rentable. En el tema de las vacunas y en muchos otros. Mi sueño y mi esperanza es que lo comprendamos y actuemos en consecuencia.