Sólo un sí es sí

Ojalá sólo fueran posiciones tan extremas como la de Iván Espinosa de los Monteros, que preguntado por la sentencia de la manada de Manresa sólo se le ocurre hablar de la cadena perpetua, las que tuviéramos enfrente las mujeres y hombres feministas que no nos cansaremos (aunque lo intenten) de desenmascarar cada ramalazo de desigualdad con los que nos decepciona el sistema. Si sólo fueran los representantes de Vox, si sólo fuera la derecha más reaccionaria que representa Cayetana Álvarez de Toledo, a buen seguro, no tendríamos que lamentar veredictos amparados en leyes sesgadas sin una actualizada visión de género, ¿qué digo?, no tendríamos que lamentar la existencia ni de manadas ni de lobos solitarios. Es cuestión de educación, que es cuestión de política, que es cuestión ciudadana. Es nuestra responsabilidad, como individuos y como sociedad, enseñar que sólo un sí es un sí.