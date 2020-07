Solo vale ganar

Uno de los mantras mas reptidos por el cadismo para justificar el pobre bagaje de puntos del Cádiz en los últimos partidos era el famoso "bueno, pero los rivales no lo van a ganar todo". Bueno, pues todo, todo no sé, pero más que nosotros sí que están ganando y eso es lo que manda. En resumen, tenemos a los perseguidores con el aliento en el cogote, a 3 y 3 puntos respectivamente. Así que mejor que vayamos dejando ya ese mantra y nos pongamos las pilas o nos vamos a llevar una decepción (una temporada más) de las gordas, porque a día de hoy los rivales parecen mas resolutivos que nosotros. En una cosa tiene razón los jugadores y el técnico: es momento de estar unidos y no despellejar a nadie antes de tiempo porque, de momento, aún estamos en ascenso directo. Eso sí, estar unidos y apoyar a muerte no significa que no queramos ver los errores y que algo está fallando. Eso sería un suicidio deportivo.

Cervera tiene razón en que no es una liga normal y que la baza del Cádiz es no dejar estar cómodo al otro equipo para hacer el futbol que le interesa al Cádiz. Pero si eso no está funcionando habrá que tirar de plan B, digo yo, o nos caemos otro año más. Ahora mismo no es que haya que olvidarse de los rivales, no. Ahora mismo lo que hay es que tenerlos en cuenta para sumar cada jornada mas puntos que ellos. No hay otra. La confianza en este equipo sigue viva, pero las confianzas se ciñen al momento actual y cuando este flojea es normal que aparezcan las dudas. Eso pasa aquí y en Pekín.

Ahora hace falta una conjura de vestuario para sacar esto o por las buenas o por cojones. No hay más. Hay que jugar estos cinco partidos con el cuchillo entre los dientes, con los ojos inyectados en sangre, con esa mirada al contrario que le dice "tu no vas a venir aquí a joderme esto", con concentración en los 90 minutos, con las orejas abiertas en cada jugada, sin dejarse llevar por la desesperación por decisiones arbitrales, con la cabeza fría en las entradas y en las protestas, dejando de echar de menos el calor de la grada porque sigue en cada casa, sacando fuerzas de donde no las hay y confiando en que vamos a ganar desde el minuto uno aunque vayamos por detrás en el marcador. Todo lo que no sea eso es condenarnos un año mas a otra enorme decepción. Y ni los aficionados estamos dispuestos ni los jugadores tampoco. Hoy hay que ganar, como sea, repito, como sea. Y como sea es como sea. Esta claro, ¿no?.

No vale otra. Vamos a jugar sabiendo lo que ha hecho el Almería, pero como si saliéramos al campo sabiendo lo que ha hecho el Botafogo. Nos da lo mismo. A día de hoy dependemos de nosotros y eso no podemos perderlo en estos cinco partidos, cueste lo que cueste. Hay que tatuarse en la frente la palabra GANAR, empapelar el vestuario de GANAR, repetir mil veces GANAR antes de saltar al campo. Ganar, ganar y ganar. Y si no somos capaces, no lloremos. Será sencillamente que no lo merecemos y otros han creído mas que nosotros. Pero eso no va a pasar, ¿verdad?. Hoy ganamos.